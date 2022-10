Edit Tweet Button: भारतीयों को Twitter ने दी Edit Buttonकी सौगात, हर ट्वीट की होगी कीमत, जानिए क्या है नया फीचर

Edit Tweet Button: ट्विटर अब दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति और अमेरिकी अरबपति एलन मस्क का हो गया है. कई विवादों के बीच सात महीनों से चल रही 44 अरब डॉलर की डील गुरुवार को पूरी हो गई. दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क के ट्विटर को खरीदने के बाद माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म में बड़ा बदलाव हुआ है. जिसके चलते भारतीयों को राहत की खबर मिली है. बता दें कि ट्विटर ने 'एडिट ट्वीट' बटन अपने फीचर्स में ऐड कर दिया है. इस फीचर का इस्तेमाल अब भारत के वेरिफाइड यूजर्स भी कर सकते हैं. PayTM के फाउंडर विजय शेखर शर्मा ने एक पोस्ट शेयर कर इस बात की जानकारी दी है.

PayTM के फाउंडर विजय शेखर शर्मा ने अपने ट्वीट को एडिट कर दी जानकारी दी

विजय शेखर ने ट्विटर पर 'एडिट ट्वीट' बटन का इस्तेमाल कर ट्वीट को एडिट करके उसका स्क्रीनशॉट शेयर किया है. साथ ही इसके कैप्शन में उन्होंने लिखा है कि 'यह एक एडिटेड ट्वीट है' स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हैं कि लिस्ट में 'एडिट ट्वीट' (Edit Tweet) का ऑप्शन भी दिखाई दे रहा है. शर्मा ने शुक्रवार रात 10.52 बजे ट्वीट किया, 'This tweet will be edited after posting.' उसी ट्वीट को 10.53 बजे एडिट किया और लिखा, 'Now this is an edited tweet!'

कैसे काम करता है 'एडिट ट्वीट' बटन?

ट्विटर ने भारत में 'एडिट ट्वीट' बटन को लॉन्चd कर दिया है. एलन मस्क1 के कंपनी को टेकओवर करते ही यह पहला बदलाव दिखाई दिया है. 'एडिट ट्वीट' फीचर के जरिए यूजर्स ट्वीट को 30 मिनट तक ही एडिट कर सकते हैं. 30 मिनट के बाद ट्वीट को एडिट करने की परमिशन नहीं दी जाएगी. पब्लिश्ड ट्वीट में लेबल, टाइमस्टैम्प और एडिट ट्वीट्स आइकन जैसे आइडेंटिफायर्स हैं, जो यह बताते हैं कि ट्वीट को एडिट किया गया है. यूजर्स ट्वीट पर क्लिक कर यह भी देख सकते हैं कि ओरिजिनल कंटेंट में क्या-क्या चेंजेस किए गए हैं.

फीचर सिर्फ सिलेक्टेड यूजर्स के लिए जारी

फिलहाल एडिट ट्वीट ऑप्शन अभी आईफोन यूजर्स के लिए ही एनेबल किया गया है. एडिटेड ट्वीट पर यूजर्स को एक डिस्लेन मर भी दिखेगा, जिसमें आखिरी बार ट्वीट को एडिट करने का टाइम बताया जाएगा. इस पर क्लिक करके आप ट्वीट की एडिट हिस्ट्रीम भी चेक कर सकते हैं. अभी यह फीचर सिर्फ कुछ सिलेक्टेड यूजर्स के लिए ही जारी किया गया है, लेकिन उम्मीद है कि जल्दभ ही सभी यूजर्स को 'एडिट ट्वीट' का ऑप्श न कुछ समय में मिल जाएगा. बता दें कि 2 महीने पहले ट्विटर ने 'एडिट ट्वीट' बटन फीचर लाने की अनाउंसमेंट की थी.

ट्विटर ने तब बताया था कि हम एडिट बटन का टेस्ट कर रहे हैं. पहले यह फीचर वेरिफाइड यूजर्स यानी पेड सब्सक्राइबर्स के लिए ही शुरू किया जाएगा. बता दें कि अभी नॉर्मल यूजर्स ट्वीट किए गए कंटेंट को फिलहाल एडिट नहीं कर सकते हैं. ट्वीट में कुछ एडिट करना हो , तो उसे डिलीट कर नया ट्वीट करना पड़ता है.

यूजर्स को चुकाने पड़ सकते हैं पैसे

ट्विटर यूजर्स को पहले 30 मिनट तक ही ट्वीट को एडिट करने की सुविधा दी जाएगी. 30 मिनट के बाद यूजर्स अपने ट्वीट को एडिट नहीं कर सकेंगे. ट्विटर के अनुसार एडिट होने के बाद ट्वीट एक आइकॉन के साथ दिखेगा. उस आइकॉन पर क्लिक करके यूजर्स ये भी जान सकते हैं कि शुरुआती ट्वीट क्या था. इस फीचर को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि इसके लिए यूजर्स को पैसे चुकाने पड़ सकते हैं. बताया जा रहा है कि एडिट ट्वीट फीचर के लिए अमेरिका में यूजर्स को प्रतिमाह करीब 400 रुपए ($4.99) देना पड़ सकता है.

ट्विटर का सबसे डिमांडेड फीचर है एडिट बटन

ट्विटर ने यह कहा कि ये उनका अब तक का सबसे डिमांडेड फीचर है. इस पर प्रोग्रेस और अपडेट की डीटेल्स शेयर करते रहेंगे. अगर आप टेस्ट ग्रुप में नहीं है, तब भी आप एडिटिड ट्वीट देख पाएंगे. ट्विटर ने आगे कहा था कि फिलहाल हम इसकी टेस्टिंग कर रहें हैं, साथ ही हम ये भी चैक कर रहे हैं कि यूजर्स कैसे इस फीचर्स का मिसयूज कर सकते हैं.

इंसानियत की मदद करने लिए ट्विटर से डील

ट्विटर को टेकओवर करने के बाद एलन मस्क ने कहा कि मैं चाहता हूं कि ट्विटर सबसे बेहतरीन ऐडवरटाइजिंग प्लैटफॉर्म हो, जहां सभी उम्र के यूजर्स फिल्में देख सकें और विडियो गेम खेल सकें. इससे संकेत मिल रहा कि आगे चलकर ट्विटर की एड पॉलिसी को भी बदला किया जा सकता है.

मस्क ने साफ किया कि ज्यादा पैसा कमाने के लिए नहीं, बल्कि इंसानियत की मदद करने लिए ट्विटर से डील की है, जिससे हमारी आने वाली सभ्यता के पास कॉमन डिजिटल स्पेस हो, जहां विभिन्न विचारधारा और विश्वास के लोग किसी भी तरह की हिंसा के बिना स्वस्थ चर्चा कर सकें.