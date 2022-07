40 के बाद अगर पुरुषों को रहना है फिट, तो आजमाएं यह खास डाइट प्लान

Diet plan for Male after age of 40: बदलते खानपान और बढ़ती उम्र के साथ कई तरह की परेशानियां आ सकती हैं और इन परेशानियों से बचने के लिए 40 के बाद पुरुषों को अपने डाइट प्लान पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है. आइए जानते हैं इसके बारे में-