International Day for the Elimination of Violence against Women 2022: हर 11 मिनट में एक महिला को मिलती है अपनो के हाथों मौत

International Day for the Elimination of Violence against Women 2022: समाज में महिलाओं का सम्मान गिरने में जीतनी तेजी हो रही है उतनी तेजी से उनके प्रति अपराधिक मामले भी बढ़ते जा रहे है.