कांग्रेस अध्यक्ष बनने पर राहुल गांधी फिर बोले- 'मैं अपने पुराने बयान पर कायम'

तिरुवनंतपुरम/जयपुर: कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर पार्टी में सियासी सरगर्मियां तेज है. इस बीच राहुल गांधी ने एक बार फिर साफ कर दिया कि वे कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे. भारत जोड़ो यात्रा के दौरान तिरुवनंतपुरम में राहुल गांधी ने कहा कि अपने पुराने रुख पर कायम हैं. राहुल गांधी ने कहा कि गैर गांधी परिवार ही कांग्रेस का अध्यक्ष होगा. 2019 के लोकसभा चुनाव में मिली हार की जिम्मेदारी लेते हुए राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था.

इस्तीफा देने के बाद राहुल गांधी ने कहा था कि कांग्रेस का अगला अध्यक्ष गांधी परिवार के बाहर का होगा. हालांकि, राहुल को दोबारा से कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने की आवाज पार्टी से लगातार उठती रही है. कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को मनाने की कोशिश कर रहे हैं.

10 राज्यों ने राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव पास किया

हाल ही में 10 राज्यों में कांग्रेस इकाइयों ने राहुल गांधी के समर्थन में प्रस्ताव भी पास किया था. छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, समेत तमिलनाडु और केरल कांग्रेस इकाइयों ने राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव पास किया है. इसके बावजूद राहुल गांधी लगातार अध्यक्ष बनने से इनकार कर रहे हैं. राहुल गांधी इस समय भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं. राहुल गांधी की यात्रा केरल में है.

यह भी पढ़ें: 'गहलोत अध्यक्ष बने तो छोड़नी पड़ेगी सीएम की कुर्सी', दिग्विजय सिंह ने उदयपुर संकल्प का दिलाया याद

कांग्रेस अध्यक्ष एक वैचारिक पद- राहुल गांधी

राहुल गांधी से जब अगले कांग्रेस अध्यक्ष को दी जाने वाली सलाह के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, "आप एक ऐतिहासिक मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं जो पूरे भारत के एक विशेष नजरिया को दर्शाता है. कांग्रेस अध्यक्ष एक वैचारिक पद है. यह पद एक समूह का प्रतिनिधित्व करता है.

#WATCH | Rahul Gandhi, on being asked about a piece of advice he'd give to next Cong chief says, "you're taking on a historic position that defines a particular view of India. Congress chief is an ideological post. You represent a set of ideas, a belief system & vision of India." pic.twitter.com/n4oTOX38HX

— ANI (@ANI) September 22, 2022