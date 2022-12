Rajasthan : तमिलनाडू से टकराया चक्रवाती तूफान मैंडूस, राजस्थान कब पहुंचेगा और कितना होगा असर

Mandous Cyclone news : चक्रवाती तूफान 'मैंडूस' देर रात तमिलनाडू की सीमाओं से टकरा चुका है. महाबलिपुरम से तटीम सीमा को छुआ है. तमिलनाडू, आंध्रप्रदेश समेत तटीय राज्यों में मौसम विभाग की ओर से तेज बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है. तूफानी हवाओं के साथ हो रही बारिश की वजह से महबलिपुरम जाने वाले हाइवे पर यातायात रोक दिया गया है. बारिश ने तटीय इलाकों में काफी नुकसान पहुंचाया है.

मौसम विभाग का कहना है कि मैंडूस चक्रवाती तूफान की वजह से तमिलनाडू के तिरुवन्नामलाई, सलेम, कल्लाकुरिची, वेल्लोर, रानीपेट्टई, विलुप्पुरम, तिरुपट्टूर के अलावा पुडुचेरी में भी बारिश हो सकती है. तमिलनाडू और चेन्नई में कई जगह लैंडफॉल के मामले भी सामने आ रहे है. उत्तरी तमिलनाडू और दक्षिण आंध्रप्रदेश के इलाकों से तूफान ने एंट्री ली है.

#WATCH | Heavy rains with strong winds in Pattinapakkam area of Chennai as landfall process of cyclone #Mandous begins. pic.twitter.com/tVFN7nbPYH

— ANI (@ANI) December 9, 2022