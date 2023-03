Rajasthan Politics: बीजेपी का महाघेराव 26 से फिर शुरू, जिलों में आंदोलन के जरिए सक्रिय रहेगी BJP

BJP Janaakrosh Next Campaign Started in Rajasthan: भारतीय जनता पार्टी का सरकार के खिलाफ जनाक्रोश अभियान का अगला चरण शुरू हो गया है. इस दौरान 26 मार्च को अलवर, बारां में तथा 27 मार्च को प्रतापगढ़ और जैसलमेर में जन आक्रोश महा घेराव किया जाएगा. चुनाव तक सरकार के खिलाफ लगातार आंदोलन करेगी बीजेपी.नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और प्रदेश महामंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को प्रदेश बीजेपी मुख्यालय पर प्रेस वार्ता की.

कांग्रेस सरकार के जंगलराज में लूटता,पीटता किसान व उसकी नीलाम होती जमीनें। आज हर तरफ हो रहे भ्रष्टाचार से आम आदमी त्रस्त व परेशान है। शहर अंधेरों में डूबे हुए हैं और अपराधी बेखौफ होकर वारदात को अंजाम दे रहे हैं। pic.twitter.com/iXP2KOYwVe — Rajendra Rathore (@Rajendra4BJP) March 22, 2023

राठौड़ ने कहा कि इस सरकार में नौजवान परेशान है , बेरोजगार रोजगार के लिए भटक रहा है , महिलाओं को न्याय नहीं मिल रहा है , किसान कर्ज के बोझ तले आत्महत्या करने को मजबूर है. पेपर लीक ने युवाओं के सपने को तोड़ा है. ऐसे अनेक मुद्दे है जिनको लेकर बीजेपी का जन आक्रोश का अगला चरण 16 मार्च से शुरू हो गया. इस अभियान के जरिए हर जिला मुख्यालय पर सरकार की असफलता और नाकामी को बनया जाएगा बल्कि जिला मुख्यालय का घेराव भी किया जाएगा .

राठौड़ ने कहा कि सरकार के 4 साल कि जो अराजकता रही है उसे आम जनता को जनाक्रोश अभियान के जरिए बताया जाएगा.उन्होंने बताया कि इस जन आक्रोश अभियान में पार्टी के नेता अलग-अलग जिलों में जाएंगे और सरकार के खिलाफ माहौल बनाया जाएगा. इस जन आक्रोश घेराव के अलावा पार्टी की ओर से किसी ने किस जिले में सरकार के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जाएगा.

बीजेपी के प्रदेश महामंत्री भजनलाल ने कहा कहा कि जनाक्रोश घेराव के सभी तारीखें आ चुकी है. 27 मार्च को जैसलमेर में और प्रतापगढ़ में जनाक्रोश घेराव का कार्यक्रम है. 26 मार्च को बारा और अलवर में का 31 मार्च को होगा. 2 अप्रैल से लगातार हर जिले में जन आक्रोश सभा में रैलियां और प्रदर्शन होंगे. महा घेराव के जरिए निकम्मी और नकारा सरकार को जगाने का प्रयास किया जाएगा.