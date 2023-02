राजस्थान की ये तीन छोरियां एक दिन में ही बनी स्टार, पूरी दुनिया में मिली पहचान

Rajasthani Girls: राजस्थान वह राज्य था, जहां लड़कियों को पैदा होते ही मार दिया जाता था, लेकिन धीरे-धीरे इस रुढ़िवादी प्रथा पर रोक लगी और आज प्रदेश की बेटियां ही अपनी प्रतिभा से पूरी दुनिया में अपना और राज्य का नाम रोशन कर रही हैं. हाल ही में राजस्थान की तीन बेटियों एक-एक कर वीडियो वायरल हुए.

इसके बाद वह पूरी दुनिया में जानी जाने लगी और बड़े-बड़े नेता, मंत्री और विधायक इनके वीडियो खुद अपने सोशल साइट के अकाउंट पर शेयर करने लगे. ये वीडियो वायरल होते ही लोगों इनका खेल देख कायल हो गए और वीडियोज को धड़ाधड़ शेयर करने लगे. इसके साथ लोगों ने भारत सरकार से इन लड़कियों की मदद करने की मांग करने लगे.

बाड़मेर की मूमल मेहर को मिली पहचान

हाल ही में राजस्थानी की तीन लड़कियों के खेल के एक-एक बाद वीडियो वायरल होने के बाद ये छोरियों एक दिन में स्टार बन गई और इन्हें पूरी दुनिया में पहचान मिल गई. सबसे पहले बाड़मेर जिले की रहने वाली मूमल मेहर का खेल का वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद वह सोशल मीडिया स्टार बन गई. वायरल हुए वीडियो में जिले की छोरी जबरदस्त चौके-छक्के लगाती दिखाई दी, जिसे देख हर कोई हैरान रह गया.

प्रतापगढ़ की छोरी के छक्के-चौके वायरल

इसके बाद एक बाद एक वीडियो खूब वायरल होने लगे, जिसमें भीलवाड़ा के प्रतापगढ़ की रहने वाली आदिवासी छोरी रेणुका के चौके-छक्के वायरल हुए. इसके चलते अध्यक्ष डॉ. सतीश पूनियां ने प्रतापगढ़ की बेटी रेणुका को क्रिकेट किट भिजवाया और उन्होंने अपने ट्विटर पर वीडियो शेयर कर कहा कि इस बेटी का भी आत्मविश्वास बड़ा झक्कास है; पिपलिया(प्रतापगढ़) की इस विस्फोटक बल्लेबाज रेणुका को खूब सारी शुभकामनाएं. उन्होंने कहा कि इस तरह बेटियां खेलेंगी और आगे बढ़ेंगी, तो समाज और देश का स्वाभिमान बढ़ेगा.

टोंक की सिमरन का वीडियो वायरल

बाड़मेर की मूमल, प्रतापगढ़ की रेणुका के बाद अब टोंक की सिमरन का वीडियो वायरल, छक्के-चौके हुए वायरल...@DrSatishPoonia please check this also @ianuragthakur pic.twitter.com/RGR6O2TMXj

