Viral Video : कोविड के डर से चिड़िया बना आदमी, चोंच से खाने लगा खाना

Viral Video : कोरोनाकाल के बाद अब आए नए कोविड वैरिंयट (BF.7)के डर से एक शख्स चोंच से खाना खाता दिखा है. ये वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है. जिसने कई यूजर्स को हैरान और परेशान कर दिया है. हैरान इस लिए कि वाह क्या तरकीब निकाली है और परेशान इस लिए कि क्या अब ऐसे ही खाना खाना पड़ेगा.

इस शख्स ने एक बड़ी चोंच के जैसा मास्क पहना है और उसी को खोल बंद कर ये शख्स खाना खा रहा है. जब भी वो खाना खाता है मुखौटा बिल्कुल चिड़िया की चोंच की तरह खुलता है और फिर खाना मुंह में जाते ही बंद हो जाता है.

वीडियो को सफीर नाम के अकाउंट से ट्वीट किया गया है. इसके कैप्शन में लिखा गया है कि मेरे जैसे बैल आज मास्क पहनने के बाद कोविड के डर के बावजूद स्टॉक खा रहे हैं. 17 सैकेंड के इस वीडियों को अबतक 18000 से ज्यादा बार देखा जा चुका है. कई लोगों ने पोस्ट पर हंसने वाले इमोजी दिये हैं.

आपको बता दें कि चीन में कोरोना की अबतक की सबसे खतरनाक लहर आ चुकी है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, हर दिन लाखों की संख्या में नए मरीज सामने आने से अस्पतालों में लोगों को बेड तक नहीं है और आईसीयू में भी जमीन पर लेटा कर इलाज हो रहा है.

हालात ये हैं कि चीन में कुछ जगहों पर शवों के अंतिम संस्कार के लिए लोगों को 24 घंटे तक इंतजार करना पड़ रहा है. इस बीच चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से लोग काफी नाराज है और वे इस्तीफे की मांग कर रहे हैं. चीन में हर रोज 3 करोड़ 70 लाख से ज्यादा नए कोरोना केस सामने आ रहे हैं. चीन के स्वास्थ्य प्राधिकरण ने आशंका जताई है कि कोरोना की पीक इसी हफ्ते आएगी.

Bulls like me feeding on stocks today despite the covid fears after wearing mask. pic.twitter.com/W9LB2QRjSc

— Safir (@safiranand) December 23, 2022