Viral: पार्क में घुसकर बच्चों की तरह खेलने लगे 'गजराज', मस्ती देख लोग भी हुए Excited, देखें Video

Jaipur: हाथी जैसा भारी-भरकम जानवर भी कभी-कभी बच्चों जैसी हरकत करने लगता है. आपको ये सुनकर शॉकिंग भी लग सकता है और नहीं भी. आपको बता दें कि असम के गुवाहाटी का एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है. यहां आणचांग वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी से एक हाथ नारंगी आर्मी कैंट के एक पार्क में घुस गया. अकसर यहां बच्चे खेलने के लिए आते हैं. यहां आने के बाद हाथी ने भी बच्चों की तरह खेलने शुरू कर दिया.

बच्चों के खेलने के लिए जो झूले और टायर लगाए गए थे, उनके साथ हाथी ने खेल शुरू कर दिया. इस दौरान पार्क में कोई बच्चा नहीं दिखाई दे रहा था. कुछ दिन पहले इसी तरह एक हाथी कार को खिलौना समझकर खेलने लगा था. यह भी नरेंगी मिलिट्री स्टेश के पास का ही वीडियो था. हाथी अपनी सूंड से कार को लट्टू की तरह नचाने लगा था.

बता दें कि कई जगहों पर ऐसी घटनाएं होती हैं कि जंगली हाथी रिहाइशी इलाकों में घुस आते हैं. कई बार लोगों की जान भी चली जाती है. इसी तरह ऐसा भी होता है जब लोगों के वाहनों की वजह से जंगली जानवर घायल हो जाते हैं. हाल ही में असम के सीएम हिमंता बिस्वा सरमा ने एक वीडियो ट्वीट किया था. इसमें एक गैंडा सड़क पर आ जाता है, तभी तेज रफ्तार ट्रक ने उसे टक्कर मार दी, जिससे घायल होकर वह गिर गया. बाद में वह उठा और जंगल में चला गया.

#WATCH | A wild elephant from Amchang Wildlife Sanctuary played & enjoyed as the animal stepped into a children's park in Narangi Army Cantt in Assam's Guwahati. pic.twitter.com/FCcKWWLhJ8

— ANI (@ANI) October 16, 2022