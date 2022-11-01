कौन सी है साल 2022 की सर्वश्रेष्ठ टू एंड फोर व्हीलर, Zee Auto Awards में नॉमिनेट हुई ये गाड़ियां
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कौन सी है साल 2022 की सर्वश्रेष्ठ टू एंड फोर व्हीलर, Zee Auto Awards में नॉमिनेट हुई ये गाड़ियां

 जी ऑटो अवॉर्ड एक फिर से इंडियन ऑटोमोटिच इंडस्ट्री में इस साल लॉन्च हुई शानदार टू एवं फोर व्हीलर्स की लॉन्च को सम्मान देने के लिए वापस आ गया है. इस जी ऑटो अवॉर्ड्स में देश में लॉन्च हुई सर्वश्रेष्ठ गाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा.

Written By  Zee Rajasthan Web Team|Last Updated: Nov 01, 2022, 10:46 PM IST

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कौन सी है साल 2022 की सर्वश्रेष्ठ टू एंड फोर व्हीलर, Zee Auto Awards में नॉमिनेट हुई ये गाड़ियां

Zee Auto Awards 2022: जी ऑटो अवॉर्ड एक फिर से इंडियन ऑटोमोटिच इंडस्ट्री में इस साल लॉन्च हुई शानदार टू एवं फोर व्हीलर्स की लॉन्च को सम्मान देने के लिए वापस आ गया है. इस जी ऑटो अवॉर्ड्स में देश में लॉन्च हुई सर्वश्रेष्ठ गाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा. पिछले एक साल से ऑटोमोबाइल की सभी चीज़ें, चाहे फिर वो टू व्हीलर हो या फिर फोर व्हीलर, उनके डिजाइन, पहुंच, व्यावहारिकता, प्रदर्शन और निश्चित रूप से उनकी कीमत के आधार पर सर्वश्रेष्ठ गाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा.

Facelift of the Year
- Maruti Suzuki Baleno
- Citroen C5 Aircross
- MG ZS EV
- Maruti Suzuki Brezza
- Hyundai Venue

 New product of the Year
- Citroen C3
- Mahindra Scorpio-N
- Jeep Meridian
- Tata Punch
- Maruti Suzuki Grand Vitara

Hatchback of the Year
- Maruti Suzuki Baleno
- Maruti Suzuki Alto K10
- Maruti Suzuki Celerio
- Tata Tiago EV
- Toyota Glanza

MPV of the Year
- Kia Carens
- Maruti Suzuki Ertiga
- Maruti Suzuki XL6
- Kia Carnival
- BYD e6

Design of the Year – 4W
- Mercedes-Benz EQS
- Citroen C5 Aircross
- Hyundai Tucson
- Porsche Taycan
- Kia EV6

Electric Car of the Year 
- Tata Nexon EV MAX
- MG ZS EV
- Tata Tiago.ev
- Kia EV6
- BYD e6

Sedan of the Year
- Skoda Slavia
- Volkswagen Virtus
- Honda City Hybrid
- Skoda Octavia
- Toyota Camry Hybrid

Luxury Electric Car of the Year
- Porsche Taycan
- BMW i4
- Mini Electric
- Mercedes-Benz EQS
- Volvo XC40 Recharge

SUV of the Year
- Hyundai Venue
- Mahindra Scorpio-N
- Maruti Suzuki Grand Vitara
- Jeep Meridian
- Toyota Urban Cruiser Hyryder

Brand of the Year – 4 Wheeler
- Mercedes-Benz
- Mahindra
- Maruti Suzuki
- Hyundai
- BMW

Luxury Car of the Year
- Audi A8L
- Land Rover Range Rover
- Mercedes-Benz C-Class
- Audi Q7
- Mercedes-Maybach S-Class

Brand of the Year – 2 Wheeler
- Royal Enfield
- TVS
- Bajaj
- Ola Electric 
- Suzuki

Electric Scooter of the Year
- Ather 450X
- Okinawa OKHI90
- Bouncy Infinity E1
- Ola S1
- TVS iQube

Motorcycle of the Year
- Royal Enfield Hunter 350
- KTM RC390
- TVS Ronin
- Honda CB300F
- Bajaj Pulsar N250

Premium Motorcycle of the year
- Suzuki Katana
- Triumph Tiger Sport 660
- Ducati Multistrada V2
- Kawasaki Versys 650
- Honda Africa Twin

Design of the Year – 2W
- Suzuki Katana
- KTM RC390
- Triumph Trident 660
- BMW C 400 GT
- Ola S1

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