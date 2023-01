Jaisalmer: खुशी से झूम उठी IAS टीना डाबी, ट्विटर पर बताई वजह

Jaisalmer News: राजस्थान की स्वर्ण नगरी जैसलमेर जिला का नीति आयोग की जिलों की रैंकिंग में देशभर में दूसरे नंबर पर रहा. इसकी जानकारी जैसलमेर की क्लेकटर टीना डाबी (IAS Tina Dabi) ने खुद ट्विटर पर ट्वीट करके सभी को दी.

आईएएस टीना डाबी जताई खुशी

स्वर्ण नगरी जैसलमेर को नीति आयोग के शीर्ष 5 आकांक्षी जिलों की सूची में रखा गया है. वहीं, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट में जैसलमेर को दूसरा स्थान मिला है. वहीं, इस खुशी के मौके पर आईएएस टीना डाबी ने खुशी जाहिर की. उन्होंने कहा कि नीति आयोग की रैंकिंग में जैसलमेर ऑल इंडिया रैंक (एआईआर) 2 स्थान पर है. यह जिले के लिए और यहां के लोगों के लिए गर्व की बात है.

टॉप 3 में शामिल हुआ राजस्थान का जैसलमेर

साल 2022 के नंवबर महीने में प्रदर्शन के हिसाब से नीति आयोग ने 5 जिलों की यह सूची जारी की है. वहीं, इनमें झारखंड को तीसरा स्थान मिला है और राजस्थान के जैसलमेर को दूसरा. इस सूची में पहले स्थान पर झारखंड का लोहरदगा, दूसरे पर राजस्थान का जैसलमेर, तीसरे पर झारखंड का हजारीबाग, चौथे पर हरियाणा का मेवात और पांचवे पर झारखंड का बोकारो रहा है.

Jaisalmer ranks AIR 2 in the recent Niti Ayog rankings ! Proud moment for the district. https://t.co/QltqqPU6PS

— Tina Dabi (@dabi_tina) January 18, 2023