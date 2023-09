Aaj Ka Panchang 23 September:आज शनिदेव का दिन, जानें शनिवार का शुभ मुहूर्त और राहुकाल

Aaj Ka Panchang 23 September: आज 23 सितम्बर 2023 शनिवार का दिन है. आज शुक्ल पक्ष अष्टमी 12:17 PM तक है और फिर उसके बाद नवमी, सूर्य -सूर्य कन्या राशि में रहेंगे.

आज का पंचांग



हिन्दू मास एवं वर्ष-अनलासंवत्सर विक्रम संवत 2080शक संवत 1945 (शोभकृत संवत्सर) बैशाखशक सम्वत- 1945 शुभकृत्विक्रम सम्वत- 2080

आज की तिथि

अष्टमी 12:17 PM तक उसके बाद नवमीआज का नक्षत्र-मूल 02:56 PM तक है और उसके बाद पूर्वाषाढा

आज का करण-बव और बालव

आज का पक्ष- शुक्ल पक्ष

आज का योग-शोभन

आज का वार-शनिवार

सूर्योदय- 6:19 AM

सूर्यास्त--6:21PM

चन्द्रोदय-1:43 PM

23 सितंबर चन्द्रास्त- 12:23 AM

24 सितंबर सूर्य - कन्या राशि में चन्द्रमा धनु राशि पर संचार करेगा

दिन-शनिवार

माह-भाद्रपद माह

व्रत-ज्येष्ठ गौरी विसर्जन

आज का शुभ मुहूर्त

अभिजीत मुहूर्त--11:55 AM से 12:43 PM

अमृत काल-08:47 AM से 10:20 AM

ब्रह्म मुहूर्त- 04:41 AM से 05:27 AM

विजय मुहूर्त-02:00 PM से 02:50 PM

गोधूलि मुहूर्त-05:57 PM से 06:21 PM

निशिता काल-11:42 PM से 12:25 AM

आज का शुभ योग

रवि पुष्य योग- 02:56 PM से 05:47 AM

आज का अशुभ समय

राहु काल-09:19 AM से 10:49 AM तक

कालवेला / अर्द्धयामसे-13:03:05 से 13:51:34 तक

दुष्टमुहूर्त-05:46:40 से 06:35:10 तक, 06:35:10 से 07:23:39

तकयमगण्ड-13:21:15 से 14:52:10 तक

भद्रा- नहीं है

गुलिक-05:46:40 से 07:17:35 तक

गंडमूल-05:47 AM से 02:56 PM

आज का चौघड़िया

दिन का चौघड़िया-काल (काल वेला) 06:19 AM 07:49 AM

शुभ 07:49 AM 09:19 AM

रोग 09:19 AM 10:49 AM

उद्बेग 10:49 AM 12:19 PM

चर 12:19 PM 13:49 PM

लाभ (वार वेला) 13:49 PM 15:19 PM

अमृत 15:19 PM 16:49 PM

काल (काल वेला) 16:49 PM 18:19 PM

रात का चौघड़िया

लाभ (काल रात्रि) 18:19 PM 19:49 PM

उद्बेग 19:49 PM 21:19 PM

शुभ 21:19 PM 22:49 PM

अमृत 22:49 PM 00:19 AM

चर 00:19 AM 01:49 AM

रोग 01:49 AM 03:19 AM

काल 03:19 AM 04:49 AM

लाभ (काल रात्रि) 04:49 AM 06:19 AM