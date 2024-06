Panchang 11 June 2024 : 11 जून मंगलवार दिन जानें शुभ मुहूर्त और राहुकाल

Panchang 11 June 2024 2024 : हिंदू पंचांग के अनुसार आज 11 जून 2024 को अश्लेषा नक्षत्र के साथ हर्षण शुभ योग बना हुआ है. साथ ही आनन्दादि योग भी बना है. आज सूर्य वृष राशि में है. ऐसे में चलिए बताते हैं आपको 11 जून 2024 का शुभ मुहूर्त और राहुकाल

विक्रम संवत - 2081, पिंगल

शक सम्वत - 1946, क्रोधी

पूर्णिमांत - ज्येष्ठ

अमांत - ज्येष्ठ

तिथि

शुक्ल पक्ष पंचमी - Jun 10 04:15 PM – Jun 11 05:27 PM

शुक्ल पक्ष षष्ठी - Jun 11 05:27 PM – Jun 12 07:17 PM

नक्षत्र

आश्लेषा - Jun 10 09:39 PM – Jun 11 11:39 PM

मघा - Jun 11 11:39 PM – Jun 13 02:12 AM

करण

बालव - Jun 11 04:46 AM – Jun 11 05:27 PM

कौलव - Jun 11 05:27 PM – Jun 12 06:18 AM

योग

व्याघात - Jun 10 04:47 PM – Jun 11 04:47 PM

हर्षण - Jun 11 04:47 PM – Jun 12 05:15 PM

वार

मंगलवार

त्यौहार और व्रत

शीतला षष्टी

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय - 5:44 AM

सूर्यास्त - 7:08 PM

चन्द्रोदय - Jun 11 9:55 AM

चन्द्रास्त - Jun 11 11:25 PM

अशुभ काल

राहू - 3:47 PM – 5:27 PM

यम गण्ड - 9:05 AM – 10:46 AM

कुलिक - 12:26 PM – 2:07 PM

दुर्मुहूर्त - 08:25 AM – 09:19 AM, 11:23 PM – 12:05 AM

वर्ज्यम् - 11:30 AM – 01:14 PM

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त - 11:59 AM – 12:53 PM

अमृत काल - 09:53 PM – 11:37 PM

ब्रह्म मुहूर्त - 04:08 AM – 04:56 AM

आनन्दादि योग

आनन्द Upto - 11:39 PM

कालदण्ड

सूर्या राशि

सूर्य वृषभ राशि पर है

चंद्र राशि

चन्द्रमा जून 11, 11:39 PM तक कर्क राशि उपरांत सिंह राशि पर संचार करेगा

चन्द्र मास

अमांत - ज्येष्ठ

पूर्णिमांत - ज्येष्ठ

शक संवत (राष्ट्रीय कलैण्डर) - ज्येष्ठ 21, 1946

वैदिक ऋतु - ग्रीष्म

द्रिक ऋतु - ग्रीष्म

सर्वार्थसिद्धि योग - Jun 11 05:44 AM - Jun 11 11:39 PM