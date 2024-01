Panchang 20 January 2024 : 20 जनवरी शनिवार का दिन, जानें शुभ मुहूर्त और राहुकाल

Panchang 20 January 2024 : हिन्दू पंचांग में 20 जनवरी 2024 शनिवार, पौष माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि है. इस शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा और आराधना की जाती है. 20 जनवरी 2024 के दिन का शुभ मुहूर्त और राहुकाल इस प्रकार रहेगा.

सूर्योदय 7:14 AM



सूर्यास्त 6:01 PMचन्द्रोदय 1:24 PMचन्द्रास्त 3:18 AM

विक्रम संवत- 2080, अनला

शक सम्वत- 1945, शोभकृत

पूर्णिमांत- पौष

अमांत- पौष

तिथि-शुक्ल पक्ष दशमी - Jan 19 07:52 PM – Jan 20 07:26 PM

शुक्ल पक्ष एकादशी - Jan 20 07:26 PM – Jan 21 07:27 PM

नक्षत्र

कृत्तिका- Jan 20 02:50 AM – Jan 21 03:09 AM

रोहिणी- Jan 21 03:09 AM – Jan 22 03:52 AM

करण

तैतिल- Jan 19 07:52 PM – Jan 20 07:36 AM

गर- Jan 20 07:36 AM – Jan 20 07:27 PM

वणिज- Jan 20 07:27 PM – Jan 21 07:24 AM

योग

शुभ- Jan 19 12:45 PM – Jan 20 11:06 AM

शुक्ल- Jan 20 11:06 AM – Jan 21 09:46 AM

वार-शनिवार

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय- 7:14 AM

सूर्यास्त- 6:01 PM

चन्द्रोदय- Jan 20 1:24 PM

चन्द्रास्त- Jan 21 3:18 AM

अशुभ काल

राहू- 9:55 AM – 11:16 AM

यम गण्ड- 1:58 PM – 3:19 PM

कुलिक- 7:14 AM – 8:34 AM

दुर्मुहूर्त- 08:40 AM – 09:23 AM

वर्ज्यम्- 07:38 PM – 09:17 PM

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त- 12:16 PM – 12:59 PM

अमृत काल- 12:43 AM – 02:20 AM

ब्रह्म मुहूर्त- 05:37 AM – 06:25 AM

आनन्दादि योग

ध्वजा (केतु) Upto - 03:09 AM

श्रीवत्स

सूर्या राशि

सूर्य मकर राशि पर है

चंद्र राशि

चन्द्रमा जनवरी 20, 08:52 AM तक मेष राशि उपरांत वृषभ राशि पर संचार करेगा

चन्द्र मास

अमांत- पौष

पूर्णिमांत- पौष

शक संवत (राष्ट्रीय कलैण्डर)- पौष 30, 1945

वैदिक ऋतु- हेमंत

द्रिक ऋतु- शिशिर

शुभ योग

अमृतसिद्धि योग- Jan 21 03:09 AM - Jan 21 07:14 AM (Rohini and Saturday)

सर्वार्थसिद्धि योग- Jan 21 03:09 AM - Jan 21 07:14 AM (Rohini and Saturday)

दिन का चौघड़िया

काल (काल वेला)-07:14 AM 08:35 AM

शुभ -08:35 AM 09:55 AM

रोग- 09:55 AM 11:16 AM

उद्बेग -11:16 AM 12:37 PM

चर -12:37 PM 13:58 PM

लाभ (वार वेला)-13:58 PM 15:19 PM

अमृत -15:19 PM 16:40 PM

काल (काल वेला)-16:40 PM 18:01 PM

रात का चौघड़िया

लाभ (काल रात्रि)-18:01 PM 19:40 PM

उद्बेग -19:40 PM 21:19 PM

शुभ -21:19 PM 22:58 PM

अमृत -22:58 PM 00:37 AM

चर-00:37 AM 02:16 AM

रोग -02:16 AM 03:55 AM

काल- 03:55 AM 05:34 AM

लाभ (काल रात्रि)-05:34 AM 07:14 AM

चंद्र बल (राशि ) 20/01/24 08:52 AM तक

मेष, मिथुन, कर्क, तुला, वृश्चिक और कुंभ

उपरांत, चंद्र बल (राशि ) 21/01/24 07:14 AM तक

वृषभ, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन

ताराबल (नक्षत्र) 21/01/24 03:09 AM तक

भरणी, रोहिणी, म्रृगशीर्षा, पुनर्वसु, आश्लेषा, पूर्व फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, विशाखा, ज्येष्ठा, पूर्वाषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, पूर्वभाद्रपदा और रेवती उपरांत

ताराबल (नक्षत्र) 21/01/24 07:14 AM तक

अश्विनी, कृत्तिका, म्रृगशीर्षा, आद्रा, पुष्य, मघा, उत्तर फाल्गुनी, चित्रा, स्वाति, अनुराधा, मूल, उत्तराषाढ़ा, धनिष्ठा, शतभिषा और उत्तरभाद्रपदा

(डिस्क्लेमर- ये लेख सामान्य जानकारी है, जिसकी ज़ी मीडिया पुष्टि नहीं करता है)