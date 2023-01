President Draupadi Murmu: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू माउंट आबू पहुंची, ब्रह्माकुमारी संस्थान का किया अवलोकन

President Draupadi Murmu News : राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू मंगलवार और बुधवार को सिरोही जिले के आबूरोड और माउंट आबू दौरे पर हैं. द्रौपदी मुर्मू दो दिवसीय दौरे के तहत मंगलवार शाम को सिरोही जिले के आबूरोड शहर स्थित प्रजापिता ब्रह्माकुमारी संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय शांतिवन में पहुंची. राष्ट्रपति उदयपुर से मंगलवार शाम 4.50 बजे विशेष विमान से मानपुर हवाई पट्टी पहुंची. यहां से राष्ट्रपति का काफिला सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था के बीच ब्रह्माकुमारी संस्थान पहुंचा. यहां राष्ट्रपति ने आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर अभियान के तहत आध्यात्मिक सशक्तिकरण से स्वर्णिम भारत का उदय सम्मेलन का उद्घाटन किया.

President Droupadi Murmu graced the launch of the National Campaign on 'RISE - Rising India through Spiritual Empowerment', organized by Brahma Kumaris at Mount Abu, Rajasthan today. https://t.co/OSaVuOWJ0X pic.twitter.com/mzBpkvGWcF

