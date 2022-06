Rajya Sabha Elections: विधायकों को खोने से 'डर' रहे सीएम ठाकरे, वोटिंग से पहले उठाया ये बड़ा कदम

Rajya Sabha Elections 2022: महाराष्ट्र में 10 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव से पहले एकजुटता दिखाते हुए मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) अध्यक्ष शरद पवार और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को तीनों दलों के विधायकों के साथ बैठक की.

एक तरफ जहां शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के सत्तारूढ़ महाविकास अघाड़ी (एमवीए) गठबंधन के नेताओं ने समर्थन जुटाने के लिए निर्दलीय विधायकों और छोटे दलों के साथ बातचीत की. वहीं, शिवसेना ने राज्यसभा चुनाव से पहले अपने विधायकों को उपनगरीय मलाड के एक रिजॉर्ट से दक्षिण मुंबई के एक पांच सितारा होटल में स्थानांतरित करने का फैसला किया.

शिवसेना विधायक और प्रवक्ता सुनील प्रभु ने मंगलवार शाम को न्यूज एजेंसी पीटीआई-भाषा से कहा, ‘‘बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी जीत पक्की है. साथ ही तीनों दलों के विधायकों को एकजुट रहने को कहा.’’

उन्होंने बताया कि प्रहार जैसे छोटे दलों के विधायकों के अलावा निर्दलीय विधायक भी बैठक में उपस्थित रहे. इससे पहले दिन में, सुनील प्रभु ने कहा, “हम ‘द रिट्रीट’ (उत्तर-पश्चिमी मुंबई स्थित मड आइलैंड का रिजॉर्ट) में थे और हमारे सभी मंत्री भी वहां मौजूद थे. यह हमारी चुनावी रणनीति का हिस्सा था.”

Maharashtra | Shiv Sena MLAs being shifted to a hotel in Malad, Mumbai ahead of the Rajya Sabha elections pic.twitter.com/BdZOI8CuBJ

— ANI (@ANI) June 6, 2022