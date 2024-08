Jagdeep Dhankhar-Jaya Bachchan: 'आपकी टोन सही नहीं' - जया बच्चन और सभापति जगदीप धनखड़ के बीच फिर हुई तीखी बहस?

Jaya Bachchan News: राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान शुक्रवार को एक बार फिर सांसद जया बच्चन और सभापित जगदीप धनखड़ के बीच तीखी बहस हो गई. सदन में उस वक्त बड़ा हंगामा हो गया जब जया बच्चन ने आरोप लगाया कि सभापति की टोन सही नहीं है. इसके बाद सभापति धनखड़ भड़क गए और दोनों के बीच जमकर बहस हो गई. दरअसल विपक्ष के राज्यसभा सांसदों द्वारा बीजेपी सांसद घनश्याम तिवारी की ओर से नेता विपक्ष के बारे में की गई टिप्पणी को हटाने की मांग की जा रही थी. इस दौरान जया बच्चन और सभापित के आपस में भिड़ गए.

कार्यवाही के दौरान जया बच्चन ने कहा, 'मैं एक कलाकार हूं. बॉडी लैंगुएज समझती हूं. एक्प्रेशन समझती हूं. मुझे माफ करिएगा लेकिन आपकी टोन जो है, वह ठीक नहीं है. ये स्वीकार्य नहीं है.'

जया बच्चन की यह बात सुनते ही सभापति धनखड़ भड़क गए. उन्होंने कहा कि उन्हें स्कूली शिक्षा नहीं चाहिए और वह किसी स्क्रिप्ट के अनुसार नहीं चलते हैं और उनकी अपनी स्क्रिप्ट है.

इस बीच विपक्ष के सदस्य नारेबाजी करते हुए सदन से वॉकआउट कर गए. हंगामे पर सभापति ने कहा कि वे चर्चा में शामिल नहीं होना चाहते और अपनी ड्यूटी से वॉकआउट कर रहे हैं.

हंगामे के बाद जया बच्चन ने क्या कहा?

इस सारे हंगामे के बाद सदन के बाहर मीडिाय से बात करते हुए समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने कहा, '...मैंने अध्यक्ष द्वारा इस्तेमाल किए गए लहजे पर आपत्ति जताई. हम स्कूली बच्चे नहीं हैं. हममें से कुछ वरिष्ठ नागरिक हैं. मैं उनके लहजे से परेशान थी और खासकर जब विपक्ष के नेता बोलने के लिए खड़े हुए, तो उन्होंने माइक बंद कर दिया. आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपको विपक्ष के नेता को बोलने की अनुमति देनी होगी...'

#WATCH | On her exchange of words with Rajya Sabha Chairman Jagdeep Dhankhar, Samajwadi Party MP Jaya Bachchan says, "...I objected to the tone used by the Chair. We are not school children. Some of us are senior citizens. I was upset with the tone and especially when the Leader… pic.twitter.com/rh8F35pHsM

— ANI (@ANI) August 9, 2024