Train Booking: रक्षाबंधन के अवसर पर लोगों का आवागमन बढ़ जाता है. यात्रियों की इन परेशानियों को देखते हुए पश्चिम रेलवे ने स्‍पेशल किराए के साथ कुल 12 ट्रेन चलाने की घोषणा की है. ये ट्रेन स्‍पेशल जोड़ी की होंगी यानी कि 6-6 ट्रेन आने और जाने के लिए होंगी.

गुजरात - महाराष्ट्र रुट पर होंगी ये ट्रेनें

भावनगर टर्मिनस से बांद्रा टर्मिनस (09208): यह ट्रेन भावनगर से 14 अगस्‍त को दिन में 2 बज कर 5 मिनट पर चलेगी. जो अगले दिन सुबह 6 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुंचेगी.

बांद्रा टर्मिनस से भावनगर टर्मिनस (09207): यह ट्रेन बांद्रा से 13 अगस्‍त शाम को 7 बज कर 25 मिनट पर चलेगी. जो अगले दिन सुबह 9 बज कर 25 मिनट पर भावनगर टर्मिनस पहुंचेगी.

मुंबई सेंट्रल से ओखा सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन (09097): यह ट्रेन मुंबई सेंट्रल से 12 अगस्‍त को सुबह 11 बज कर 05 मिनट पर चलेगी. जो तड़के 3 बज कर 35 मिनट पर ओखा टर्मिनस पहुंचेगी.

ओखा से मुंबई सेंट्रल सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन (09098): यह ट्रेन ओखा से 15 अगस्‍त को सुबह 10 बजे चलेगी. जो सुबह 4 बज कर 35 मिनट पर मुंबई सेंट्रल पहुंचेगी.

मध्‍यप्रदेश - महाराष्ट्र रुट पर होंगी ये ट्रेनें

बांद्रा टर्मिनस से इंदौर स्पेशल (09191): यह ट्रेन बांद्रा से 10 अगस्‍त को दिन में 2 बज कर 40 मिनट पर चलेगी. जो अगले दिन 4 बज कर 40 मिनट पर इंदौर पहुंचेगी.

इंदौर स्पेशल से बांद्रा टर्मिनस (09192): यह ट्रेन इंदौर से 11 अगस्‍त को रात में 11 बज कर 40 मिनट पर चलेगी. जो अगले दिन 1 बज कर 10 मिनट पर बांद्रा पहुंचेगी.

बांद्रा टर्मिनस से इंदौर स्पेशल (09069): यह ट्रेन बांद्रा से 12 अगस्‍त को दिन में 2 बज कर 50 मिनट पर चलेगी. जो अगले दिन सुबह 4 बज कर 40 मिनट पर इंदौर पहुंचेगी.

For the convenience of passengers, WR will run Special Train on Special Fare between Bandra Terminus & Indore on the occasion of Rakshabandhan festival.

Booking of Train Nos. 09069 & 09070 will open from 08.08.22 at PRS counters & on IRCTC website. @drmbct pic.twitter.com/dOG2VKvt7v

