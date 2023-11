Tunnel Rescue Update: 'आपका धैर्य हर किसी को प्रेरित कर रहा', सुरंग से मजदूरों की सुरक्षित निकासी पर बोले पीएम मोदी

PM Narendra Modi on Tunnel Rescue Update: उत्तराखंड की सुरंग में पिछले 17 दिनों से फंसे 41 मजदूरों की सुरक्षित निकासी पर पीएम नरेंद्र मोदी ने खुशी और राहत जताई है. ट्वीट करके पीएम मोदी ने कहा, 'टनल से उत्तरकाशी में हमारे श्रमिक भाइयों के रेस्क्यू ऑपरेशन की सफलता हर किसी को भावुक कर देने वाली है. टनल में जो साथी फंसे हुए थे, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आपका साहस और धैर्य हर किसी को प्रेरित कर रहा है. मैं आप सभी की कुशलता और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं.'

पीएम मोदी ने कहा, 'यह अत्यंत संतोष की बात है कि लंबे इंतजार के बाद अब हमारे ये साथी अपने प्रियजनों से मिलेंगे. इन सभी के परिजनों ने भी इस चुनौतीपूर्ण समय में जिस संयम और साहस का परिचय दिया है, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वो कम है.'

पीएम ने बचाव अभियान में लगे लोगों को भी अपनी बधाई दी. प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में कहा, 'मैं इस बचाव अभियान से जुड़े सभी लोगों के जज्बे को भी सलाम करता हूं. उनकी बहादुरी और संकल्प-शक्ति ने हमारे श्रमिक भाइयों को नया जीवन दिया है. इस मिशन में शामिल हर किसी ने मानवता और टीम वर्क की एक अद्भुत मिसाल कायम की है.'

राष्ट्रपति मुर्मू ने दी बधाई

राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू ने भी सुरंग में फंसे सभी श्रमिकों की सुरक्षित निकासी पर खुशी जाहिर की. उन्होंने ट्वीट कर लिखा, 'भारत के राष्ट्रपति के तौर पर, मुझे यह जानकर राहत और खुशी महसूस हो रही है कि उत्तराखंड में एक सुरंग में फंसे सभी श्रमिकों को बचा लिया गया है. बचाव कार्य में बाधाओं का सामना करने के कारण 17 दिनों तक की उनकी पीड़ा मानवीय सहनशक्ति का प्रमाण रही है. राष्ट्र उनके लचीलेपन को सलाम करता है और अपने घरों से दूर, बड़े व्यक्तिगत जोखिम पर भी महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए उनका आभारी है. मैं उन टीमों और सभी विशेषज्ञों को बधाई देता हूं जिन्होंने इतिहास के सबसे कठिन बचाव अभियानों में से एक को पूरा करने के लिए अविश्वसनीय धैर्य और दृढ़ संकल्प के साथ काम किया है.'

'टनल का सेफ्टी ऑडिट करवाएंगे'

केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी रेस्क्यू मिशन पूरा होने पर बधाई दी. उन्होंने ट्वीट करके लिखा, 'सभी की जान बचा ली गई है. मुझे बहुत खुशी है कि पीएमओं के माध्यम से सारा अभियान सही तरीके से पूरा हो गया. गहरा संकट था, बहुत कुछ सीखने को मिला है, टनल का SAFETY AUDIT करने वाले हैं. हम इसके लिए उपाय ढूंढेंगे.'

'सभी बहादुर श्रमिकों को सलाम'

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस खबर को राहत भरी बताया. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर कहा, 'देश के लिए यह बड़ी खुशखबरी है कि उत्तरकाशी में एक सुरंग में फंसे हमारे सभी 41 श्रमिक भाइयों को सुरक्षित और सकुशल बचा लिया गया है. राष्ट्र सुरंग में इतने लंबे समय तक ऐसी चुनौतीपूर्ण स्थिति का सामना करने के उनके साहस को सलाम करता है. उन सभी लोगों और एजेंसियों को मेरा हार्दिक आभार जिन्होंने हमारे साथी नागरिकों की जान बचाने के लिए अथक प्रयास किए हैं.'

'मजदूरों के जीवट को नमन'

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी पोस्ट लिखा, 'NDRF, सेना एवं दूसरी तमाम एजेंसियों की मेहनत रंग लाई और उत्तराखंड की टनल में फँसे सभी मज़दूरों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है. इस ऑपरेशन में लगे उन तमाम लोगों के प्रयासों और मेहनत को मैं सलाम करता हूँ जिन्होंने दिन-रात एक करके इसे सफल बनाया. सभी देशवासियों की दुआएँ काम आईं. मैं उन सभी मज़दूरों के धैर्य और जीवट को भी नमन करता हूँ जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में एक दूसरे का साथ दिया और हौसला बढ़ाया. ये भारत के लोगों की एकता की जीत है.'

'जहां चाह, वहां राह'

पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने भी रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने पर खुशी जताई. उन्होंने लिखा, 'जहां चाह, वहां राह. बहुत शुक्र है कि सभी 41 मजदूरों को सुरक्षित बचा लिया गया है. एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना और इस अविश्वसनीय बचाव अभियान में शामिल सभी लोगों का आभार.'

'मजदूर भाइयों को मिले मुआवजा'

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बचाव अभियान पूरा होने पर सभी परियोजनाओं का सेफ्टी ऑडिट करवाने की मांग की. उन्होंने पोस्ट करके लिखा, 'उत्तरकाशी की सिलक्यारा में निर्माणाधीन टनल में पिछले 17 दिनों से फँसे हुए मज़दूरों को आज सकुशल टनल से बाहर निकाला गया ये हम सभी के लिए बेहद राहत और हर्ष की बात है. 140 करोड़ भारतीयों की प्रार्थना व NDMA समेत सभी एजेंसियों का इतने दिनों से चल रहा ऑपरेशन आख़िरकार कामयाब हुआ, आप सभी को बधाई. सरकार से आग्रह है कि मज़दूर भाईयों को त्वरित स्वास्थ्य लाभ व उचित मुआवज़ा मुहैया कराया जाएँ. सभी उन निर्माणाधीन योजनाओं का Safety Audit करवाया जाए ताकि ऐसी परिस्थिति फिर से उत्पन्न ना हो.'