'लाउडस्पीकर हटाओ वरना मस्जिद के सामने बजाएंगे हनुमान चालीसा', राज ठाकरे ने दी धमकी

मुंबई: महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) की ओर से मस्जिदों के लाउडस्पीकरों (Mosque Loudspeakers) की तेज आवाज पर ऐतराज जताया गया है. एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे (Raj Thackeray) ने मस्जिदों के लाउडस्पीकर बंद किए जाने की मांग अपनी एक रैली के दौरान की.

राज ठाकरे ने शिवाजी पार्क में एक रैली में कहा, 'मस्जिदों में लाउडस्पीकर इतनी तेज आवाज में क्यों बजाए जाते हैं? अगर इसे नहीं रोका गया तो मस्जिदों के बाहर स्पीकर पर अधिक तेज आवाज में हनुमान चालीसा बजाई जाएगी. उन्होंने कहा, मैं प्रार्थना या किसी विशेष धर्म के खिलाफ नहीं हूं. मुझे अपने धर्म पर गर्व है.'

