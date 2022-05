Pandit Shiv Kumar Sharma Death: मशहूर संगीतकार पंडित शिवकुमार शर्मा का निधन, संतूर को दिलाई दुनियाभर में अलग पहचान

Pandit Shiv Kumar Sharma Death: मशहूर संतूर वादक और भारतीय संगीतकार पंडित शिवकुमार शर्मा का मंगलवार को मुंबई में निधन हो गया और उन्होंने 84 वर्ष की उम्र में आखिरी सांस ली. शिव कुमार शर्मा के निधन से म्यूजिक इंडस्ट्री में शोक की लहर है और उनका जाना शास्त्रीय संगीत की दुनिया में बड़ी क्षति है. उन्होंने सितार की लोकप्रियता को घर-घर पहुंचाया और संतूर को दुनियाभर में अलग पहचान दिलाई.

मशहूर संतूर वादक पंडित शिवकुमार शर्मा (Pandit Shiv Kumar Sharma) पिछले छह महीने से किडनी संबंधी समस्याओं से पीड़ित थे और लगातार उनका इलाज जारी था. डॉक्टर्स के मुताबिक वह लंबे समय से डायलिसिस पर थे. मंगलवार को दिल का दौरा पड़ने के की वजह से उनका निधन हो गया.

Our cultural world is poorer with the demise of Pandit Shivkumar Sharma Ji. He popularised the Santoor at a global level. His music will continue to enthral the coming generations. I fondly remember my interactions with him. Condolences to his family and admirers. Om Shanti.

