26 January kartavya path: कुछ ही दिनों में गणतंत्र दिवस आने वाला है. देश की राजधानी में तो तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो चुकी हैं. ऐसे में इस साल का रिपब्लिक डे बहुत ही खास होने वाला है. इंडियन एयर फोर्स के सीनियर ऑफिसर ने बताया है कि इस समारोह में कुल 50 विमान शामिल होने वाले हैं. इसमें इस बार नौसेना का IL 38 भी शामिल होगा. इसकी खास बात यह है कि इसे पहली और शायद आखिरी बार ही शामिल किया जाएगा. उन्होंने इस विमान के बारे में बताया है कि IL 38 भारतीय नौसेना का समुद्री टोही विमान है. जो पिछले 42 सालों से नौसेना में शमिल है.

ये विमान आखिरी बार होगा प्रदर्शित

Once the backbone of Maritime Reconnaissance, the IL 38 SD (Sea Dragon) ac would be phased out of #IndianNavy in 2023. The 'Winged Stallions' kept our waters safe since 1977 & are getting a Salute worth its weight in Gold on #RepublicDay as they flypast Kartavya path @indiannavy pic.twitter.com/QPKMEy1djQ

— Captain DK Sharma (@CaptDKS) January 20, 2023