UP: यूपी में सड़कों पर नहीं होगी नमाज, हजारों लाउडस्पीकर की आवाज थमी; बोले CM योगी आदित्यनाथ

CM Yogi Adityanath on law and order of UP: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के मुख्यमंत्री ने नमाज और लाउडस्पीकरों (Loud speakers) की तेज आवाज को लेकर बड़ा बयान दिया है. सीएम योगी ने कहा कि अब यूपी में सड़क पर नमाज (Namaz) नहीं होगी. सीएम योगी ने ये भी कहा कि यूपी की सड़कों पर अब धार्मिक आयोजन नहीं होते है.

'यूपी में सड़क पर नमाज नहीं'

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि यह पहली बार हो रहा है की सड़को पर नमाज बंद है. राज्य में सिर्फ धार्मिक स्थलों पर ही ऐसे कार्यक्रम होंगे. धार्मिक स्थलों पर अब शोर भी बंद हो चुका है. वहीं हमारी सरकार में राज्य दंगा मुक्त हुआ है.

पहले माइक भी दंगों का कारण बनता था: योगी

सीएम योगी ने अपने संबोधन में ये भी कहा कि राज्य में करीब सैकड़ों लाउडस्पीकर हटाए गए हैं. 60 हजार से ज्यादा लाउडस्पीकरों की आवाज यानी वॉल्यूम कम हुआ है. यूपी में अब दंगे इसलिए भी नहीं होते क्योंकि पहले के जमाने में माइक भी दंगों को भड़काने में बड़ा रोल निभाता था.

