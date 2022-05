भारतीयों के आगे फेल है 'Robotic Automation', VIDEO देख आप भी यही कहेंगे

Robotic Automation in Funny Video: जैसे-जैसे दुनिया ऑटोमेशन की ओर तेजी से बढ़ रही है, भारत में कई चीजें अभी भी मैन्युअल रूप से की जाती हैं. नॉर्वे के एक पूर्व राजनयिक, एरिक सोलहेम द्वारा साझा किए गए एक हालिया वीडियो में दिखाया गया है कि कितने भारतीय अपने काम को लगभग रोबोटिक परफेक्शन और स्पीड के साथ पूरा करते हैं.

सोल्हेम द्वारा शेयर किए गए 53 सेकंड के एक वीडियो में, कुछ पुरुषों को पत्तागोभी को तेजी से काटते और ढेर लगाते देखा जा सकता है. हालांकि यह जानकारी सामने नहीं आई है कि ये वीडिया कब का और कहां का है. हां यह जरूर तय है कि यह एक थोक सब्जी बाजार में शूट किया गया है. यहां हम देख सकते हैं कि पुरुषों को एक मिनट से भी कम समय लगा और उन्होंने पत्तागोभी से एक पूरी बोरी को भर दिया. देखिए ये वीडियो...

सोल्हेम ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, 'इसीलिए भारत को रोबोटिक ऑटोमेशन की जरूरत नहीं है...' वीडियो को अब तक 6 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं. सोलहेम के ट्वीट पर कमेंट करते हुए, कई लोगों ने तर्क दिया कि भारत जैसे देश में, जहां श्रमिकों की कोई कमी नहीं है, ऑटोमिशन शुरू करने से केवल बेरोजगारी ही होगी.

Interesting and familiar, but also important to note that these people hardly have any financial or medical security. we don't need robots but need better working conditions and support. Interestingly, when workers demand these, what follows is automation!!

