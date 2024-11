Delhi CRPF School Blast: कुत्ता घुमाने आए शख्स ने फेंकी अधजली सिगरेट और CRPF स्कूल के बाहर हो गया धमाका!

Rohini CRPF School Blast: दिल्ली के रोहिणी में CRPF स्कूल के बाहर हुआ धमाके में बड़ा खुलासा हुआ है. 20 अक्टूबर को हुए इस धमाके में कई गाड़ियों और इमारतों को नुकसान पहुंचा था. धमाके के बाद से पुलिस के अलावा एजेंसियां भी जांच में जुट गई थी. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक यह धमाका अधजली सिगरेट की वजह से हुआ था. हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक बयान इस संबंध में नहीं आया है. बताया जा रहा है कि धमाके वाले दिन एक शख्स अपने डॉग के साथ मॉर्निंग वॉक पर निकला था. इस दौरान युवक ने CRPF की दीवार के पास सिगरेट भी पी थी. जैसे ही उसकी सिगरेट खत्म हुई वो उसे बुझाए बिना दीवार के पास फेंक कर निकल गया.

20 अक्टूबर को सुबह 7.47 बजे रोहिणी के सेक्टर 14 के प्रशांत विहार इलाके में सीआरपीएफ स्कूल के पास हुआ था, जिसके बाद पुलिस और बम निरोधक दस्ते के साथ-साथ फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंच गई. शुरू में माना जा रहा था कि विस्फोट एक देसी बम से हुआ था, जिससे स्कूल की दीवार क्षतिग्रस्त हो गई और पास में खड़ी एक कार की खिड़कियां टूट गईं. घटनास्थल का दौरा करने के बाद फोरेंसिक विशेषज्ञों ने संकेत दिया कि साइट पर पोटेशियम क्लोरेट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और कुछ बिजली के तारों के निशान पाए गए थे.

CCTV Footage of the major blast which took place in Delhi’s Rohini area earlier today at the CRPF School. All angles being investigated by Delhi Police, NIA, NSG and Special Forensic Teams. No injuries were reported in the blast. Look the intensity of this blast! pic.twitter.com/OLZZTOKkf2

— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) October 20, 2024