रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो भुगतेगी दुनिया, जानिए भारत पर क्या होगा निगेटिव असर

Russia-Ukraine Conflict: रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे सैन्य तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बुधवार को अहम बयान जारी किया. बाइडेन ने आशंका जताई है कि रूस (Russia) अभी भी यूक्रेन (Ukraine) पर हमला कर सकता है.बाइडेन ने कहा कि रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा.

अमेरिका ने रूस को दी चेतावनी

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि अगर रूस ने हमला किया तो तबाही का ज़िम्मेदार रूस होगा और अमेरिका व सहयोगी देश इसका सटीक जवाब देंगे. यूक्रेन मामले पर बात करते हुए राष्ट्रपति जो बाइडन ने रूस और यूक्रेन (Russia-Ukraine Conflict) में रह रहे नागरिकों के लिए भी चिंता ज़ाहिर की.

रूस से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए राष्ट्रपति बाइडेन ने रूस (Russia) के नागरिकों को भरोसा दिलाने का प्रयास किया. उन्होंने कहा कि अमेरिका उनका दुश्मन नहीं है. हालांकि अगर यूक्रेन (Ukraine) पर हमला हुआ तो अमेरिका उस स्थिति में रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाएगा. जिसका रूस पर काफी गंभीर असर होगा.

क्रीमिया में चल रही रूस की मिलिट्री हुई खत्म

उधर क्रीमिया में चल रही रूस की मिलिट्री ड्रिल खत्म हो गई है. इसके साथ ही रूस (Russia) के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सैनिकों को वापस बुलाने का ऐलान कर दिया है. जिसके बाद क्रीमिया से रूस के सैनिकों ने वापस लौटना शुरू कर दिया है. रूस के कुछ टैंक ट्रेन से तो कुछ जमीन के रास्ते यूक्रेन की सीमा से अपने बेस पर वापस लौट रहे हैं.

रूस के रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें जिसमें रूस (Russia) के कुछ सैनिक वापस लौटते दिखाई दे रहे हैं. ये सैन्य टुकड़ियां यूक्रेन (Ukraine) की सीमा से सटे इलाके में तैनात थीं. जो अब मिलिट्री बेस वापस जा रही हैं. तस्वीरों में रेलवे प्लेटफॉर्म पर रूस की सेना की गाड़ियां लोड होती दिख रही हैं.

रूस ने सीरिया के साथ शुरू किया युद्धाभ्यास

जंग जैसे माहौल के बीच रूस (Russia) ने सीरिया के साथ सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है. रूस ने वहां पर हाइपरसॉनिक मिसाइलों से लैस लड़ाकू विमान भेजे हैं. आवाज़ की रफ़्तार से भी कई गुना तेज़ उड़ने वाली रूस की ये मिसाइलें पलक झपकते ही दुश्मन को तबाह कर सकती हैं. रूस ने पहली बार वहां अपने टुपोलोव स्ट्रेटजिक बॉम्बर भेजे हैं. लंबी दूरी के ये बमवर्षक विमान न सिर्फ़ ख़तरनाक मिसाइलें दाग़ सकते हैं, बल्कि परमाणु हमला करने की ताक़त भी रखते हैं.

वहीं रूस और बेलारूस के बीच 10 दिनों से सैन्य अभ्यास अभी जारी है. युद्धाभ्यास में करीब 30 हजार सैनिक और टैंकों ने हिस्सा लिया. बेलारूस के स्थानीय मीडिया ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें रूस और बेलारूस के सैनिक अपना सैन्य बल दिखाते नजर आ रहे है. वे सैनिक हथियार लेकर तेजी से किसी इमारत में घुसकर निशाना साधते दिखे हैं.

यूक्रेन ने बुधवार को मनाया यूनिटी डे

रूस से हमले की आशंकाओं की बीच यूक्रेन (Ukraine) ने बुधवार को यूनिटी डे यानी एकता दिवस मनाया. यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा था कि यूक्रेन 16 फरवरी को the day of the attack यानी हमले का दिन नहीं बल्कि एकता दिवस की तरह मनाएगा. यूक्रेन के नागरिकों को एकता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जैसे यूक्रेन के नागरिक अपने देश की रक्षा कर सकते हैं, वैसे कोई नहीं कर सकता.

रूस के इरादों का करारा जवाब देने के लिए, यूक्रेन के सैनिक भी कड़ा युद्धाभ्यास कर रहे है. यूक्रेन के सैनिक अमेरिका और ब्रिटेन से मिली एंटी टैंक मिसाइलों से दुश्मन के टैंकों को तबाह करने की ट्रेनिंग कर रहे हैं. साथ ही सैनिकों ने बंकरों को बर्बाद करने का भी अभ्यास किया. अमेरिका ने यूक्रेन (Ukraine) के लिए हथियारों के अलावा आर्थिक मदद भी बढ़ाई है. अमेरिका से हथियारों और फौजी साजो सामान से लदे कई अमेरिकी विमान कीव पहुंचे हैं.

भारत सरकार ने जारी की ये एडवाइजरी

युद्ध की आहट के बीच बड़ी संख्या में भारतीय छात्र यूक्रेन (Ukraine) में ही फंस गए हैं. हालात और बिगड़ने की आंशका देखते हुए भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी की है. भारत सरकार ने सभी को जल्द से जल्द यूक्रेन छोड़ने के लिए कहा है. एयरपोर्ट पर भीड़ और फ्लाइट टिकट की कीमत दो से तीन गुना बढ़ गई हैं.

