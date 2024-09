Who Is Ruta Awhad: नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी- शरदचंद्र पवार (NCP-SP) के नेता जितेंद्र आव्हाड कि पत्नी ऋता आव्हाड ने पूर्व राष्ट्रपति डॉ एपीजे अब्दुल कलाम से आतंकी ओसामा बिन लादेन की तुलना की थी. जिसके बाद उनके बयान का खूब विरोध हो रहा था. अब ऋता आव्हाड ने अपने बयान पर सफाई दी है.

मेरे बयान को एडिट किया गया: ऋता आव्हाड

ओसामा बिन लादेन पर अपने बयान पर एनसीपी-एससीपी नेता जितेंद्र आव्हाड की पत्नी ऋता आव्हाड ने बताया कि उनके बयान को एडिट किया गया, जिसके बारे में उन्हें कुछ नहीं पता है. न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक ऋता आव्हाड ने कहा 'आज की पीढ़ी पढ़ती नहीं है, इसलिए मैंने उनसे कहा कि वे अपना मोबाइल फोन छोड़ दें और किताबों में मन लगाएं. मैंने बच्चों से कहा कि वे डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम की 'विंग्स ऑफ फायर' पढ़ें, उनकी यात्रा अद्भुत है.

सफाई का देखें वीडियो:-

Thane: On her statement on Osama Bin Laden, Ruta Awhad, wife of NCP-SCP leader Jitendra Awhad says, "Today's generation doesn't read. So, I told them to leave their mobile phone and read instead. I had told them to read 'Wings of Fire' by Dr APJ Abdul Kalam. His journey is… pic.twitter.com/pnOlOULp3K

— ANI (@ANI) September 27, 2024