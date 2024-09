VIDEO: G7 में आप किसी और को लेंगे नहीं, तो हमने खुद का क्लब BRICS बना लिया... पश्चिम को जयशंकर का तीखा जवाब

S Jaishankar News: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को BRICS की जरूरत पर सवाल उठाने वालों का मुंह बंद करा दिया. उन्होंने इस तर्क को खारिज कर दिया कि ब्रिक्स जैसे 'एक और क्लब' की कोई जरूरत नहीं है. जयशंकर ने कहा कि वह समूह को लेकर विकसित दुनिया में 'असुरक्षा' से आहत हैं. वह स्विट्जरलैंड के जिनेवा में थिंक टैंक ‘ग्लोबल सेंटर फॉर सिक्योरिटी पॉलिसी’ में फ्रांसीसी राजदूत जीन-डेविड लेविट के साथ बातचीत कर रहे थे.

जयशंकर ने दर्शकों की जोरदार तालियों के बीच कहा, 'क्लब क्यों? क्योंकि एक और क्लब था! इसे जी7 कहा जाता था और आप किसी और को उस क्लब में नहीं जाने देंगे. इसलिए, हमने अपना खुद का क्लब बना लिया.' उन्होंने कहा, 'मैं अब भी इस बात से हैरान हूं कि जब आप ब्रिक्स के बारे में बात करते हैं तो उत्तर कितना असुरक्षित हो जाता है. किसी तरह, लोगों के दिलों में कुछ खटकता है.'

'G7 है तो G20 और BRICS क्यों नहीं?'

विदेश मंत्री ने तालियों की गड़गड़ाहट के बीच कहा, 'यहां एक विचार है. जी-20 है, क्या जी-7 भंग हो गया है? क्या इसकी बैठकें बंद हो गई हैं? नहीं, यह अब भी जारी है. तो, जी-20 तो है, तथा जी-7 अब भी मौजूद है. फिर, जी-20 क्यों नहीं हो सकता और ब्रिक्स भी क्यों नहीं हो सकता?'

