तब अमेरिका गए थे राजीव गांधी, ढूंढिए तस्वीर में विदेश मंत्री एस. जयशंकर और जो बाइडन भी हैं

वो 1985 का साल था. मोदी सरकार के 'मिसाइल मिनिस्टर' कहे जाने वाले विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कुछ साल पहले ही विदेश सेवा के अधिकारी के तौर पर कार्यकाल शुरू किया था. तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी अमेरिका गए थे और एक तस्वीर में कई दिग्गजों की छवियां दर्ज होने से वह ऐतिहासिक बन गई. जी हां, इस तस्वीर में मौजूदा विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन दिखाई दे रहे हैं. एक और दिग्गज नेता हैं जो बाद में भारत के प्रधानमंत्री भी बने. जरा दिमाग पर जोर डालिए.

अमेरिकी चुनाव के बीच दिलचस्प तस्वीर

सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर होने के बाद लोग 'लेंस' लगाकर तस्वीर को स्कैन करने लगे हैं. कहां हैं जयशंकर? आप भी देखिए. आज भी वह वैश्विक पटल पर विदेश मंत्री एस. जयशंकर भारत का पक्ष बड़ी साफगोई और मजबूती के साथ रखते हैं. उस तस्वीर में भी वह एक्शन में दिखाई देते हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आने के बाद सोशल मीडिया पर यह तस्वीर शेयर हो रही है.

दिख गए नरसिम्हा राव

कुछ लोगों को एक छोर पर पीवी नरसिम्हा राव दिखे जो बाद में देश के प्रधानमंत्री बने थे. कई लोगों ने लिखा है कि इतने लोग हैं, वो कहां हैं? आखिरकार 1-2 लोगों ने जयशंकर को ढूंढ ही लिया. हां, जयशंकर ब्लैक चश्मे में तस्वीर में दाहिनी तरफ खड़े दिखते हैं. भारतीय विदेश के सेवा के अधिकारी जयशंकर उस समय वॉशिंगटन में भारतीय दूतावास में फर्स्ट सेक्रेट्री हुआ करते थे.

12 जून 1985 को राजीव गांधी का अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने व्हाइट हाउस में वेलकम किया था. राजीव के साथ सोनिया गांधी भी थीं. राजीव गांधी फाउंडेशन ने उस दौरे का वीडियो कुछ समय पहले साझा किया था.

June 12, 1985. US visit of PM Rajiv Gandhi wid his better half Mrs Sonia Gandhi. Their arrival ceremony at the White House in the presence of Pre-Reagan & Mrs Reagan.

