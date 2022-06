Udaipur Murder Case: कन्हैया लाल हत्याकांड पर बोले सचिन पायलट- हत्यारों को मिले ऐसी सजा, जो बने मिसाल

Sachin Pilot said on Kanhaiya Lal murder: कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि राजस्थान के उदयपुर में टेलर कन्हैया लाल की नृशंस हत्या ने मानवता की सभी हदें पार कर दी हैं. हत्यारों को फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से ऐसी सजा दी जानी चाहिए, जो पूरे देश के लिए एक मिसाल कायम करे. पायलट ने कहा कि इन लोगों ने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी हैं. जिस तरह से इस हत्या को अंजाम दिया गया, उसने सभी को झकझोर कर रख दिया है.

जिम्मेदार संगठनों का पता लगाने की जरूरत

सचिन पायलट ने कहा कि अब इन्हें पकड़ लिया गया है. फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए इन्हें ऐसी सजा दी जानी चाहिए, जो पूरे देश के लिए एक उदाहरण बनें. राज्य के पूर्व उपमुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए जिम्मेदार लोगों और संगठनों का पता लगाने और उन्हें स्थायी रूप से खत्म करने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि हमें इसके मूल तक पहुंचना होगा, इसके लिए टीम का गठन किया गया है.

इसे मानें आतंकी हमला

उन्होंने कहा कि पाकिस्तान स्थित संगठनों के नाम सामने आ रहे हैं और दोनों आरोपियों के अन्य विवरण भी सामने आ रहे हैं. इसके लिए जिम्मेदार लोग और संगठनों का पता लगाने और स्थायी रूप से समाप्त करने की आवश्यकता है. वह इसे आतंकवादी हमला मानेंगे. इसे आतंकवादी हमले के नजरिए से देखना होगा. जो लोग इसी तरह प्रभावित हैं या उनके संपर्क में हैं, उनकी जांच होनी चाहिए.

राजस्थान की सीमा भी है अंतरराष्ट्रीय

पायलट ने कहा कि पंजाब और जम्मू-कश्मीर की तरह राजस्थान भी एक सीमावर्ती राज्य है. यदि सीमा पार से कोई संपर्क कर रहा है तो हमें इसकी तह तक पहुंचने की आवश्यकता है. उन्होंने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया और कहा कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. हम पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता प्रदान करेंगे.

लापरवाही बरतने वालों पर भी हो कार्रवाई

उन्होंने कहा कि यदि इस मामले में किसी ने लापरवाही की है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, चाहे वह कोई भी हों.

28 जून को कन्हैया लाल का हुआ था मर्डर

बता दें कि बीजेपी की निलंबित नेता नूपुर शर्मा के समर्थन में कथित रूप से पोस्ट करने के आरोप में कन्हैया लाल की उदयपुर में उनकी दुकान में 28 जून को दिनदहाड़े दो लोगों ने हत्या कर दी थी. इसके बाद पूरे देश में लोगों में आक्रोश फैल गया था. गृह मंत्रालय के निर्देश पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने हत्या की जांच अपने हाथ में ले ली है. हत्या के बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया. वीडियो में हमलावरों ने खुद की पहचान रियाज अख्तरी और गौस मोहम्मद के रूप में की है.

