संजय राउत बोले- अब शुरू हुआ खेल! PMO को ऐसे सबूत भेजने का किया दावा

मुंबई: शिवसेना सांसद संजय राऊत ने सोमवार को चौंकाने वाला दावा किया. उन्होंने कहा कि चुनिंदा तरीके से कुछ व्यक्तियों के खिलाफ सेंट्रल एजेंसियों की पावर के गलत इस्तेमाल, एजेंटों के जरिए जबरन वसूली और ब्लैकमेल करने में कुछ अधिकारी शामिल हैं, जिनके खिलाफ उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) को सबूत सौंपे हैं.

संजय राऊत ने ट्वीट किया, ‘खेल अब शुरू हो गया है! आज मैंने इस बारे में पीएमओ को साक्ष्य सौंपे हैं कि किस तरह सेंट्रल एजेंसियां चुनिंदा तरीके से कुछ व्यक्तियों के खिलाफ शक्तियों का दुरूपयोग कर रही हैं. इस बारे में साक्ष्य सौंपे हैं कि किस तरह से कुछ अधिकारी वसूली एजेंटों के जरिये जबरन वसूली करने और ब्लैकमेल करने में शामिल हैं. अधिक जानकारी शेयर करने के लिए जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा.’

— Sanjay Raut (@rautsanjay61) February 28, 2022