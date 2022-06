Netta D'Souza spits on Policemens: विरोध के नाम पर कांग्रेस की घटिया हरकत! पुलिसकर्मियों पर थूकती नजर आईं महिला नेता

Congress Leader Netta D'Souza spits on Policemens: केंद्र सरकार द्वारा लाई गई अग्निपथ योजना का खूब विरोध हो रहा है. शुरुआत में तो यह विरोध सिर्फ नौजवानों तक सीमित था, लेकिन अब इस विरोध में राजनीतिक दलों की भी सक्रिय भूमिका है. कांग्रेस पार्टी भी इसमें बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रही है. इसी विरोध प्रदर्शन के दौरान एक तस्वीर ऐसी भी सामने आई जिसमें कांग्रेस नेता ने ऐसी घटिया हरकत की जिसकी वजह से अब पार्टी की बदनामी हो रही है.

पुलिसकर्मियों पर थूक रहीं कांग्रेस नेता

इंटरनेट पर वायरल वीडियो के अनुसार महिला कांग्रेस अध्यक्ष नेट्टा डिसूजा ने अग्निपथ प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस कर्मियों पर थूक दिया. भाजपा कार्यकर्ता प्रीति गांधी ने इस वीडियो को शेयर करते हुए कांग्रेस को ड्रामेबाज करार दिया है.

'क्या विडम्बना है...'

Watch Mahila Congress President Netta D'Souza spitting on our police personell at the #AgnipathProtests.

What an irony... on one hand, this ill-mannered woman is pretending to be concerned about the #Agniveers, and on the other hand she is spitting on our men in uniform!! pic.twitter.com/pt5ik33sia

— Priti Gandhi - प्रीति गांधी (@MrsGandhi) June 21, 2022