Air India Peegate: कौन हैं देश को शर्मसार करने वाले शख्स शंकर मिश्रा? जिसके पिता ने बेटे के बचाव में दी ये दलील

Who is Shankar Mishra 'pee-gate' case accused: एअर इंडिया के विमान में महिला पर पेशाब करने वाले शंकर मिश्रा के पिता श्याम मिश्रा ने अपने बेटे के बचाव में सफाई पेश करते हुए कहा है कि यह पूरी तरह से झूठा केस है. श्याम मिश्रा ने ये भी कहा, 'मुझे नहीं लगता कि उसने ऐसा किया होगा. जिस महिला को पीड़ित बताया जा रहा है वो 72 साल की हैं और उसकी मां की तरह है. मेरा बेटा 34 साल का है. तो वह आखिर ऐसा कैसे कर सकता है?

बेटे के बचाव में बाप की दलील

आपको बताते चलें कि आरोपी शंकर मिश्रा फरार चल रहा है. दिल्ली पुलिस की टीमें आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए अलग-अलग स्थानों पर दबिश दे रही हैं, लेकिन शंकर गिरफ्तारी से बचने के लगातार अपना ठिकाना बदल रहा है. इस बीच बेटे शंकर मिश्रा को बेगुनाह बताते हुए उसके पिता ने कहा है कि मेरा बेटा शादीशुदा है और उसकी 18 साल की बेटी है. इसलिए भी उनका बेटा ऐसी घटिया हरकत नहीं कर सकता है.

Air India pax urinating case of Nov | False case. My son hadn't slept for 30-35 hrs. After dinner, he might've consumed the drink given by crew & then slept. From what I understand,he was questioned by airline staff after he woke up: Shyam Mishra, father of accused S Mishra (1/2) pic.twitter.com/j90Ze5wNb1

— ANI (@ANI) January 6, 2023