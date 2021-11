महिला सांसदों के साथ सेल्फी का कैप्शन लिखा कुछ ऐसा, Twitter पर ट्रोल हो गए थरूर

नई दिल्ली: अक्सर अपनी बेबाक टिप्पणियों के लिए चर्चा में रहने वाले कांग्रेस नेता शशि थरूर (Shashi Tharoor) एक तस्वीर को लेकर सुर्खियों में हैं. संसद के शीतकालीन सत्र (Parliament Winter Session) के पहले ही दिन संसद परिसर से शशि थरूर ने ट्विटर (Twitter) पर एक फोटो पोस्ट की, जो जमकर वायरल हो रही है. इस फोटो के साथ दिए गए कैप्शन को लेकर शशि थरूर ट्रोल हो गए.

वायरल फोटो में कांग्रेस सासंद शशि थरूर (Shashi Tharoor) को कुछ महिला सांसदों के साथ खड़े देखा जा सकता है. इस फोटो के साथ शशि थरूर ने कैप्शन दिया है, 'कौन कहता है कि लोक सभा काम करने के लिए आकर्षक जगह नहीं है? आज सुबह मेरे साथी सांसदों के साथ.' इस सेल्फी को लेकर तो किसीने कोई आपत्ति नहीं जताई लेकिन कैप्शन को लेकर लोगों ने नाराजगी जताई. इस कैप्शन को लेकर सोशल मीडिया यूजर शशि थरूर को ट्रोल कर रहे हैं.

Who says the Lok Sabha isn’t an attractive place to work? With six of my fellow MPs this morning: ⁦ @supriya_sule ⁩ ⁦ @preneet_kaur ⁩ ⁦ @ThamizhachiTh ⁩ ⁦ @mimichakraborty ⁩ ⁦ @nusratchirps ⁩ ⁦⁦ @JothimaniMP ⁩ pic.twitter.com/JNFRC2QIq1

शशि थरूर के ट्वीट पर एडवोकेट करुणा नंदी ने कहा, 'यह हैरान करने वाली बात है. शशि थरूर ने चुने गए राजनेताओं को उनके लुक तक सीमित करने की कोशिश की और खुद को केंद्र में दिखाया है. यह 2021 है दोस्तों.'

Incredible that someone as exposed to equality discourse as @ShashiTharoor would attempt to reduce elected political leaders to their looks, and centre himself in the comment to boot. This is 2021, folks. https://t.co/aPJ3NK4sCW

लगातार ट्रोल होने के बाद सांसद शशि थरूर ने अपने ट्वीट पर सफाई दी. उन्होंने लिखा, 'सेल्फी (महिला सांसदों की पहल पर ली गई) का मकसद फन था और उन्होंने ही मुझे उसी भावना से ट्वीट करने के लिए कहा था, , मुझे खेद है कि कुछ लोगों को बुरा लगा, लेकिन मुझे इस सौहार्द पूर्ण माहौल में काम करना पसंद हैं, यही सब है.'

The whole selfie thing was done (at the women MPs' initiative) in great good humour & it was they who asked me to tweet it in the same spirit. I am sorry some people are offended but i was happy to be roped in to this show of workplace camaraderie. That's all this is. https://t.co/MfpcilPmSB

— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) November 29, 2021