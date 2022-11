Shivpal Yadav को बहू डिंपल का समर्थन करने पर झटका! योगी सरकार ने जारी किया ये आदेश

Shivpal Yadav's Security: उत्तर प्रदेश (UP) की योगी सरकार ने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी (PSP) के चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) के चाचा शिवपाल यादव (Shivpal Yadav) की सिक्योरिटी घटा दी है. शिवपाल यादव को Z कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई थी. अब इसे घटाकर Y कैटेगरी कर दिया गया है. उत्तर प्रदेश पुलिस के सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने ये आदेश जारी किया है. मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव (Mainpuri Lok Sabha Bypoll) में आजकल शिवपाल यादव पुराने विवाद भुलाकर अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव के लिए प्रचार-प्रसार कर रहे हैं. इस बीच सिक्योरिटी घटाने का ये आदेश सामने आया है.

घटाई गई शिवपाल यादव की सुरक्षा

उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से आदेश जारी किया गया है कि विधायक और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी प्रमुख शिवपाल यादव की सुरक्षा Z श्रेणी से घटाकर Y श्रेणी में कर दी गई है.

Uttar Pradesh | MLA and PSP chief Shivpal Yadav's security downgraded from the Z category to the Y category: Security Department, Uttar Pradesh Police pic.twitter.com/6Iqe5XMkxF

