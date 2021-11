पति अपनी पत्नी की किडनी बेचने पर अड़ा, मना करने पर मारा; हैरान करने वाली है वजह

पति अपनी पत्नी की किडनी बेचने पर अड़ा, मना करने पर मारा; हैरान करने वाली है वजह

Man wants to sell his Wife Kidney to pay off debt in Kerala: किडनी को पाने के लिए लोग कुछ भी करने को तैयार रहते हैं. पूरे देश में ऐसे एजेंट हैं जो डोनर की तलाश में रहते हैं और जरूरत के हिसाब से किडनी उन्हें बेच दी जाती है, जिन्हें इसकी तत्काल जरूरत होती है.