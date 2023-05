कर्नाटक में अब भी नहीं सुलझा CM का पेंच? कांग्रेस नेता के बयान से मची खलबली

सिद्धारमैया 5 साल रहेंगे मुख्यमंत्री: एमबी पाटिल

कांग्रेस नेता और कर्नाटक के कैबिनेट मंत्री एमबी पाटिल (MB Patil) ने दावा किया है कि सिद्धारमैया (Siddaramaiah) 5 साल तक कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहेंगे और ढाई-ढाई साल को लेकर किसी तरह का समझौता नहीं हुआ है. इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी आलाकमान ने समझौते को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है. एमबी पाटिल ने कहा, 'सिद्धारमैया पांच साल के लिए सीएम रहेंगे. सत्ता की साझेदारी का समझौता होता तो वरिष्ठ नेता सूचित करते. ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है. अगर ऐसा कोई प्रस्ताव होता तो केसी वेणुगोपाल या एआईसीसी महासचिव सूचित करते.'

Siddaramaiah will be the CM for five years. If there was a power-sharing agreement, senior leaders would have informed. There is no proposal like that. If there was such a proposal, KC Venugopal or AICC general secretary would have informed: Karnataka minister and Congress MLA MB… pic.twitter.com/XxrcuXhR86

