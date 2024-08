बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति बद से बदतर.. 12वीं की छात्रा ने भारत सरकार के नाम लिखी चिट्ठी वायरल

Hindus In Bangladesh: बांग्लादेश में चुनी हुई सरकार के साथ जो हुआ वो तो दुनिया ने देखा ही, अब वहां अल्पसंख्यकों के साथ जो रहा है उसे भी दुनिया को देखना चाहिए. जो दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं सामने आ रही हैं वो भयानक हैं. . इसी बीच सोशल मीडिया पर बांग्लादेश में 12वीं में पढ़ने वाली हिंदू छात्रा का दर्द एक चिट्ठी के जरिए सामने आया है. कई सोशल मीडिया हैंडल्स पर ये चिट्ठी वायरल हो रही है. इसमें भारत सरकार और पीएम मोदी से गुजारिश की गई है कि वे बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की मदद करें.

मैं जानती हूं कि..

इस चिट्ठी में लिखा गया है कि हम अपने देश में शांति से रहना चाहते हैं. मैं जानती हूं कि भारत सरकार हमारे लिए चिंतित है और मदद के लिए भी कोशिश कर रही होगी लेकिन जितना देर होगा उतना हमारा नुकसान होगा. असल में यह लड़की भारत सरकार से मदद मांग रही है. इस कथित चिट्ठी में लिखा गया है कि देश में हो रही हिंसा की तस्वीरें सोशल मीडिया पर मौजूद हैं लेकिन जमीन पर हालात इससे कहीं ज्यादा खराब हैं.

लड़की ने यह भी लिखा कि बांग्लादेश में जिस तरह हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं उनको शब्दों में बताना मुश्किल है. महिलाओं और लड़कियां से निशाने पर हैं, उनको उत्पीड़न और रेप का शिकार होना पड़ रहा है. फिलहाल ये चिट्ठी वायरल हो रही है और सोशल मीडिया पर इसे लोग जमकर शेयर कर रहे हैं.

A heart breaking letter of a 12th std hindu girl from Bangladesh.

She has requested me if this letter can reach prime minister of India @narendramodi ji

She writes - "Our pain is unimaginable, the jamaat ppl are raping the girls and women and torturing and killing the men"… pic.twitter.com/IfeKtruYhP

— Major Pawan Kumar, Shaurya Chakra (Retd) (@major_pawan) August 7, 2024