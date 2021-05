Sputnik V का दूसरा बैच पहुंचा भारत, Corona से जंग में Russia ने बढ़ाया मदद का हाथ

हैदराबाद: कोरोना वायरस (Coronavirus) के बढ़ते प्रकोप के बीच रूस की स्पुतनिक वैक्सीन (Sputnik V) का दूसरा बैच भारत पहुंच गया है. आज (रविवार को) सुबह विमान वैक्सीन लेकर तेलंगाना के हैदराबाद एयरपोर्ट पर लैंड किया.

Telangana: Second consignment of Sputnik V arrives in Hyderabad pic.twitter.com/eEWWhd85YK — ANI (@ANI) May 16, 2021

कोरोना के स्ट्रेन के खिलाफ कारगर है Sputnik V

इस मौके पर रूस के राजदूत एन. कुदाशेव ने कहा, 'Sputnik V की कामयाबी के बारे में पूरी दुनिया जानती है. रूस में साल 2020 से लोगों को ये वैक्सीन लगाई जा रही है. रूस के स्पेशलिस्ट का मानना है कि Sputnik V कोरोना के स्ट्रेन के खिलाफ भी कारगर है.'

#WATCH | N Kudashev, Russian Ambassador to India to ANI says, "Efficacy of Sputnik V is well-known in world. In Russia,it's being successfully used to vaccinate citizens starting since 2nd half of 2020. Russian specialists declared it's also effective against new COVID19 strains" pic.twitter.com/TjzNervkbk — ANI (@ANI) May 16, 2021

जल्द आएगी सिंगल डोज वैक्सीन

उन्होंने आगे कहा, 'Sputnik V रूसी-भारतीय वैक्सीन है. हमें उम्मीद है कि भारत में इसका प्रोडक्शन 85 करोड़ वैक्सीन प्रति साल हो जाएगा. हमारा प्लान है कि जल्द सिंगल डोज वैक्सीन भी लाई जाए.'

#WATCH | N Kudashev, Russian Ambassador to India to ANI says, "Sputnik V is Russian-Indian vaccine. We expect that its production in India will be gradually increased up to 850 million doses per year... There are plans to introduce single-dose vaccine soon in India-Sputnik Lite." pic.twitter.com/IW5Kb8LrE0 — ANI (@ANI) May 16, 2021

कोरोना से जंग में रूस और भारत साथ

रूसी राजदूत ने कहा कि हमें खुशी है कि रूस और भारत साथ मिलकर कोरोना से जंग लड़ रहे हैं. दोनों देश एक-दूसरे की मदद कर रहे हैं. इस मुश्किल घड़ी में रूस और भारत एक-दूसरे के साथ खड़े हैं.

बता दें कि Sputnik V विदेश में निर्मित पहली ऐसी वैक्सीन है, जिसे भारत में इस्तेमाल किया जा रहा है. बीते शुक्रवार से Sputnik V का इस्तेमाल भारत में शुरू हुआ था. Sputnik V का पहला बैच 1 मई, 2021 को भारत पहुंचा था.

रूस के राजदूत कुदाशेव ने कहा कि Sputnik V भारत में सफलतापूर्वक लोगों को लगाई जा रही है. कोरोना से लड़ाई में ये भारत की बहुत मदद करेगी.

