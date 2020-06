इतिहासकार रामचंद्र गुहा के ट्वीट पर भड़कीं निर्मला सीतारमण, दिया ये जवाब

नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और इतिहासकार रामचंद्र गुहा के बीच गुरुवार को टि्वटर वॉर चली. वित्त मंत्री ने रामचंद्र गुहा से कहा कि उन्हें अर्थव्यवस्था को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह ‘सुरक्षित हाथों’ में है.

इससे पहले इतिहासकार ने ब्रिटिश लेखक फिलिप स्प्राट की 1939 की एक टिप्पणी का हवाला देते हुए कहा कि गुजरात आर्थिक रूप से मजबूत था ‘सांस्कृतिक रूप से पिछड़ा था.’

उसके बाद सीतारमण ने एक लेख का वेबलिंक पोस्ट किया जो सितंबर 2018 में प्रकाशित हुआ था. यह लेख पोलैंड सरकार द्वारा जामनगर के पूर्व नरेश महाराज जाम साहेब दिग्विजय सिंह जी जडेजा के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम से जुड़ा था. उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान पोलैंड के 1,000 बच्चों को शरण दी थी.

सीतारमण ने ट्वीट किया, ‘‘कम्युनिस्ट इंटरनेशनल से जुड़े ब्रिटेन वासी फिलिप स्प्राट ने जब यह लिखा तब गुजरात में यह हो रहा था: जामनगर...महाराजा जाम साहेब दिग्विज सिंह जी ने पोलैंड के 1000 बच्चों को बचाया #संस्कृति. ’’

I thought it was only the Gujarat CM, but now it seems even the FM is obsessing about a humdrum historian's tweets. The economy is surely in safe hands. https://t.co/bBpcK85Hel

— Ramachandra Guha (@Ram_Guha) June 11, 2020