इस राज्य के 4 और विधायकों को हुआ कोरोना, अब तक 33 हो चुके हैं संक्रमित

चंडीगढ़: पंजाब में कोरोना (Coronavirus) संक्रमण लगातार विधायकों (MLA) को भी अपनी चपेट में ले रहा है. विधायकों में कोरोना के 4 और नए मामले सामने आए हैं जबकि कुल 33 संक्रमित हैं. 4 और विधायकों के कोरोना पॉजिटिव होने की सूचना खुद मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह (CM Amrinder Singh) ने ट्वीट करके दी है.

मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा, ' विधायक रणदीप नाभा, अंगद सिंह, अमन अरोड़ा और परमिंदर ढिंडसा कोविड 19 पॉजिटिव पाए गए हैं. मैं सभी के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं. कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई बड़ी है और ये हम सभी की जिम्मेदारी बनती है कि हम पूरी सावधानी बरतें, टेस्ट कराएं और पॉजिटिव होने पर जल्द से जल्द इलाज शुरू करें.'

4 of our MLAs, Randeep Nabha, Angad Singh, Aman Arora & Parminder Dhindsa have tested #Covid19 positive. Wish them all a speedy recovery.

Fight against Covid is real & the onus is on all of us to observe full precautions, to test, & if found positive, to start treatment quickly.

