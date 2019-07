बेंगलुरु: कर्नाटक की राजनीति में सोमवार का दिन फिर से अहम होने वाला है. बीएस येदियुरप्‍पा राज्‍य के मुख्‍यमंत्री के तौर पर चौथी बार शपथ ले चुके हैं. सरकार के गठन के लिए उन्‍हें अपना बहुमत साबित करना जरूरी है. ऐसे में उन्‍होंने ऐलान किया था कि वह सोमवार को सुबह 10 बजे विश्‍वासमत हासिल करेंगे.

इससे पहले रविवार को बेंगलुरु के Chancery Pavilion होटल में बीजेपी विधायकों की बैठक हो रही है. इसमें मुख्‍यमंत्री बीएस येदियुरप्‍पा और जगदीश शेट्टार जैसे नेता पहुंचे. इस मीटिंग के बाद पार्टी ने साफ कर दिया कि सभी बीजेपी विधायक रवि‍वार की रात होटल में ही रहेंगे. सोमवार को सुबह 10 बजे पार्टी अपना बहुमत साबित करेगी. पार्टी में टूट फूट के डर से ऐसा किया जा रहा है.

बीजेपी के पास इस समय 105 विधायकों का समर्थन है. वह राज्‍य में सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन बहुमत के आंकड़े से दूर है. राज्‍य विधानसभा में 224 विधायक हैं. ऐसे में बहुमत का आंकड़ा 113 बैठता है. कांग्रेस और जेडीएस के कुल 17 विधायक बगावत कर चुके हैं. विधानसभा स्‍पीकर उन्‍हें अयोग्‍य घोषित कर चुके हैं. अगर वह सदन की कार्यवाही में हिस्‍सा नहीं लेते हैं तो बीजेपी आसानी से विश्‍वासमत हासिल कर लेंगे.

Pratap Gowda Patil (disqualified rebel Congress MLA): My dear voters&my ppl of Maski assembly constituency, I assure you of getting justice in Supreme Court after Karnataka Speaker KR Ramesh Kumar disqualified us from the assembly. No need to worry, we will get justice in SC soon pic.twitter.com/rXd3Z9yFRk

