पंजाब के DGP ने एक दिन के लिए बदला अपना नाम, जानें इसके पीछे का कारण

चंडीगढ़: पंजाब (Punjab) के DGP दिनकर गुप्ता (DGP Dinkar Gupta) एक दिन के लिए अपना नाम बदल लिया है. उन्होंने एक दिन के लिए अपनी नाम की जगह हरजीत सिंह (Harjeet Singh) नाम का बैज पहन लिया है. दरअसल, DGP ने पटियाला (Patiala) सब्जी मंडी में ASI हरजीत सिंह के साथ हुए हादसे के मद्देनजर कोरोना वॉरियर्स के प्रति सम्मान दिखाने के लिए 'मैं भी हरजीत' कैंपेन चलाया है.

इस कैंपेन के समर्थन में आज DGP दिनकर गुप्ता समेत पंजाब पुलिस के सभी अधिकारी हरजीत सिंह के नाम की नेमप्लेट पहने दिखे.

Punjab DGP Dinkar Gupta changes his name on his badge to 'Harjeet Singh' for today, in support of ASI Harjeeet Singh whose hand was dismembered in an attack in Patiala on Apr12. He says, "Harjeet Singh has become a symbol against attacks on police & other frontline workers". pic.twitter.com/7CwZeq8RkO

— ANI (@ANI) April 27, 2020