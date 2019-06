YSR सरकार ने आंध्र प्रदेश में CBI की एंट्री पर लगी रोक हटाई, कहा-'नायडू सावधान रहें'

नई दिल्लीः आंध्र प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू द्वारा सीबीआई की एंट्री बैन किए जाने के फैसले को राज्य की नई सरकार ने बदल दिया है. हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में प्रचंड जीत के बाद राज्य की नई वाईएसआर सरकार ने सीबीआई की एंट्री पर लगी रोक हटा दी है. वाईएसआर कांग्रेस के विजयसाई रेड्डी ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया, 'चंद्रबाबू नायडू ने सीबीआई को बैन किया था, उन्होंने इनकम टैक्स के छापों को रोका, उन्होंने सवाल किया था कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) राज्य में कैसे आ सकती है.'

विजयसाई रेड्डी ने कहा, 'अब जगन ने राज्य में सीबीआई को अनुमति देने के आदेश जारी किए हैं. सीएम ने साफ किया कि चोरों को बख्शा नहीं जाएगा. चंद्रबाबू सावधान रहें.'

