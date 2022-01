कोरोना के चलते हरियाणा के 5 जिलों में सख्ती, 50% कैपेसिटी के साथ खुलेंगे दफ्तर

नई दिल्ली: कोरोना के मामले आए दिन बढ़ रहे हैं. ऐसे में हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम, फरीदाबाद और राज्य के 3 अन्य जिलों में सिनेमा हॉल, खेल परिसर, स्विमिंग पूल और मनोरंजन पार्क बंद कर दिए. साथ ही सरकारी और निजी कार्यालय 50% कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ कार्य करेंगे.

#Omicron: Haryana Govt closes cinema halls, sports complexes, swimming pools, and entertainment parks in Gurugram, Faridabad & three other districts; govt & private offices to function with 50% staff attendance

Restrictions to remain in effect till January 12 pic.twitter.com/ILREGZgFn1

— ANI (@ANI) January 1, 2022