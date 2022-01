बिहार: परीक्षा में धांधली को लेकर छात्रों का प्रदर्शन, विपक्षी पार्टियों ने किया समर्थन

पटना: आरआरबी-एनटीपीसी परीक्षा (RRB-NTPC Exam) को लेकर विवाद बढ़ गया है और इसे लेकर आज (शुक्रवार को) बिहार (Bihar) में छात्र संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं. इस प्रदर्शन को आरजेडी (RJD) समेत कई विपक्षी पार्टियों का समर्थन मिला है. पटना (Patna) में भी प्रदर्शकारियों ने रोड ब्लॉक की है. सड़क पर टायर जलाए गए जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. हाजीपुर और समस्तीपुर में भी प्रदर्शन हो रहा है.

जान लें कि आरआरबी-एनटीपीसी (RRB-NTPC) परीक्षा को लेकर हो रहा विवाद अब सिर्फ छात्रों तक सीमित नहीं है. कई राजनीतिक पार्टियां इसका लाभ उठाने की कोशिश में हैं. आज के प्रदर्शन में छात्र कम और राजनीतिक पार्टियों का झंडा लिए कार्यकर्ता ज्यादा नजर आ रहे हैं.

वहीं वैशाली के महुआ से आरजेडी विधायक मुकेश रौशन तो खुद अपने समर्थकों के साथ छात्र प्रदर्शनकारियों के समर्थन में सड़क पर उतर आए. आरजेडी विधायक ने छात्रों के साथ रामाशीष चौक पर प्रदर्शन किया.

Bihar | RJD MLA from Mahua Dr Mukesh Raushan, along with his supporters protest at Ramashish Chowk as part of 'Bihar Bandh' over alleged discrepancies in RRB NTPC results pic.twitter.com/T0l69Wi5d5

