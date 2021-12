'शादी के बाद 7 साल तक पत्नी के नाम रहे दहेज', इस मांग के बाद जानें SC ने क्या कहा

Supreme court asks law commission to consider suggestion of wife retaining dowry for 7 years of marriage: जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि दहेज एक सामाजिक बुराई है. शादी में दिए गए आभूषण और अन्य संपत्ति को कम से कम 7 साल तक महिला के नाम पर रखने की प्रार्थना मान्य है और विधायिका इस पर बहुत गंभीरता से विचार करेगी.