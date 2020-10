सुशांत सिंह राजपूत मामले में स्वामी ने लिखा PM मोदी को पत्र, कही ये बात

नई दिल्ली: सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) मामले में भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी (Subramanian Swamy) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) को पत्र लिखा है. स्वामी ने अपने पत्र में भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) की मेडिकल रिपोर्ट की समीक्षा करने की मांग की है, जिसमें सुशांत की मौत को हत्या मानने से इनकार किया गया था.

खामियों पर दिलाया ध्यान

सुब्रमण्यम स्वामी ने डॉ. सुधीर गुप्ता के नेतृत्व वाली टीम द्वारा तैयार रिपोर्ट की खामियों की तरफ PM मोदी का ध्यान आकर्षित किया है. मालूम हो कि सुशांत की हत्या की आशंका के बीच डॉक्टर गुप्ता के नेतृत्व वाली टीम ने मामले की फिर से जांच की थी. अपनी रिपोर्ट में टीम ने सुशांत की मौत को हत्या मानने से इनकार किया था.

If I do not get response from PM on the need to re-review the review of Dr. Sudhir Gupta Special Committee findings on Sushant Singh Rajput’s autopsy, I have a right to file a PIL. Under Articles 19 and 21 I have right to know how SSR’s life was deprived and for speedy justice.

