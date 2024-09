131 साल पुराना वो भाषण...जिसको सुन PM मोदी खुद की खोज के लिए हिमालय गए

Narendra Modi Himalaya Visit: स्वामी विवेकानंद की विरासत द्वारा शिकागो में दिए गए ऐतिहासिक भाषण की याद में भारत 'दिग्विजय दिवस' का जश्न मना रहा है. इस अवसर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर 'मोदी आर्काइव' अकाउंट पर बताया गया है, कैसे 131 साल पहले दिया गया यह भाषण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद की खोज की यात्रा पर हिमालय तक ले गया था. 11 सितंबर, 1893 को स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में विश्व धर्म महासभा में अपना भाषण दिया था. तब उनके शब्दों ने न केवल दुनिया को भारत की समृद्ध आध्यात्मिक धरोहर से परिचित कराया, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के कई लोगों को प्रेरित किया.

इनमें एक 17 साल के नरेंद्र मोदी भी शामिल थे. 'मोदी आर्काइव' प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीवन यात्रा के बारे में जानकारी साझा करता है. इस अकाउंट ने बुधवार को नरेंद्र मोदी की एक पुरानी तस्वीर शेयर की और बताया कि स्वामी विवेकानंद के भाषण का उनके युवा मन पर क्या प्रभाव पड़ा था. स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं से नरेंद्र मोदी इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने वडनगर स्थित अपना घर छोड़कर खुद को समझने के लिए हिमालय की यात्रा शुरू की.

'मोदी आर्काइव' ने नरेंद्र मोदी की एक और तस्वीर शेयर की, जो उनके गांव में एक शादी समारोह की है, यह तस्वीर उनके हिमालय के लिए प्रस्थान से एक दिन पहले की है. जानकारी के अनुसार, नरेंद्र मोदी को स्वामी विवेकानंद के कार्यों और विचारों के बारे में अपने गांव के डॉ. वसंतभाई पारिख से पता चला था.

131 years ago, on September 11th, 1893, #SwamiVivekananda delivered his timeless speech at the Parliament of World’s Religions in Chicago. His words not only introduced the world to India’s rich spiritual heritage but also inspired countless individuals in future generations, one… pic.twitter.com/3XNvOpviwP

