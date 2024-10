जिहादी मेरी फर्जी मौत का जश्न मना रहे... फेसबुक की नजर में मर चुकी हैं तसलीमा नसरीन!

Taslima Nasreen Facebook Account: बांग्लादेशी लेखिका और मानवाधिकार कार्यकर्ता तसलीमा नसरीन को फेसबुक से शिकायत है. उनके मुताबिक, फेसबुक ने उन्हें 'मृत' मान लिया है और अकाउंट यूज करने नहीं दे रहा. तसलीमा ने फेसबुक द्वारा उनका खाता ‘मेमोरियलाइज’ (मरने के बाद जो किया जाता है) किए जाने और बार-बार प्रयासों के बावजूद उसे बहाल नहीं किए जाने को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया.

उन्होंने कहा, 'फेसबुक ने मेरा अकाउंट मेमोरियलाइज कर दिया है. कुछ जिहादियों ने मेरा फर्जी मृत्यु प्रमाणपत्र बनवा दिया. वह पहले भी ऐसा कर चुके हैं. उन्होंने प्रमाणपत्र फेसबुक को भेजा जिसने मेरा अकाउंट मेमोरियलाइज कर दिया. यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण है और सही नहीं है.'

तसलीमा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) पर कहा, 'मैं फेसबुक को सोमवार से लगातार मैसेज कर रही हूं कि मैं जिंदा हूं, लेकिन कोई जवाब नहीं आ रहा. उनसे अपना अकाउंट वापस मांग रही हूं, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिल रहा है. फेसबुक और जिहादी मेरी फर्जी मौत का जश्न मना रहे हैं.'

.@facebook memorialized my account 3 days ago. I have submitted my ID proof and informed facebook that I am not dead yet. But facebook does not respond. Not only facebook, Bangladeshi jihadists celebrating my death. But unfortunately I am still alive.

— taslima nasreen (@taslimanasreen) October 23, 2024